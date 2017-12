Inter, D’Ambrosio e Miranda infortunati: ecco l’esito degli esami

Dopo la seconda sconfitta stagionale, in casa Inter piove sul bagnato. In mattinata infatti, gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti i difensori Danilo D’Ambrorio e Joao Miranda, usciti anzitempo nella sfida persa contro il Sassuolo per infortunio, hanno evidenziato due problemi a cui Spalletti dovrà porre rimedio almeno per la prossima gara di campionato contro la Lazio.

La risonanza magnetica, effettuata per entrambi i calciatori dell’Inter presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ha evidenziato per D’Ambrosio una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra, mentre per il centrale brasiliano Miranda una lesione di primo grado al soleo della gamba destra.

Da valutare i tempi di recupero, ma difficile vederli già in campo per la prossima sfida del 30 dicembre. Da domani i giocatori inizieranno il recupero senza però forzare i tempi per evitare delle ricadute.

Spalletti dovrà quindi rinunciare a due dei titolarissimi per l’importante sfida contro la Lazio di Immobile, tornata prepotentemente tra le squadre di testa dopo la vittoriosa partita contro il Crotone. Ranocchia e Cancelo sembrano essere gli indiziati principali per sostituire i due giocatori infortunati. Certo è che l’Inter non può commettere altri passi falsi, specie in uno scontro diretto per le posizioni in zona Champions League.