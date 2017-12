Dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia e le due sconfitte in campionato contro Udinese e Sassuolo, l’Inter prova a dimenticare, lanciandosi sul mercato. Nonostante infatti le voci che arrivavano dalla dirigenza cinese la scorsa settimana, dove sembravano negate tutte le possibilità di nuovi acquisti, Luciano Spalletti avrebbe chiesto a Sabatini e Ausilio almeno uno o due rinforzi. Le prime voci di mercato sembravano ricadere su Javier Pastore, il quale non avrebbe però ancora chiaro le sorti del proprio futuro. Di oggi invece la notizia data dalla Gazzetta Dello Sport che riporta di primi contatti con la dirigenza del Barcellona, in primis per l’ex Milan Gerard Deulofeu, ma anche per il centrocampista ventottenne Aleix Vidal. Da quello che emerge sempre dalla notizia riportata dal quotidiano, il club Catalano sarebbe anche disposta a lasciar partire in prestito per due anni con obbligo di riscatto, i due spagnoli, con questa opzione, i neroazzurri si cautelerebbero sui limiti imposti dalla UEFA sui propri acquisti. La pista Deulofeu sarebbe più fattibile, oltre al fatto che l’ex rossonero, offrirebbe a Spalletti diverse alternative, infatti, può agire sia sulla fascia che da seconda punta. Su Vidal la strada sembrerebbe invece più in salita, oltre all’interesse dell’Inter c’è anche quello della Roma. I nerazzurri porterebbero avanti i discorsi con il Barcellona a prescindere da quelle che saranno le volontà di Cancelo, che fino a qualche settimana fa aveva espresso il desiderio di tornare al Valencia. Il Barcellona sarebbe disposto a cedere i propri calciatori ma vorrebbe dall’Inter in cambio il giovane difensore slovacco, vera sorpresa di questo campionato.