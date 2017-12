Lazio-Fiorentina diretta tv e streaming gratis, Coppa Italia oggi 26/12

Lazio-Fiorentina è il primo quarto di finale della Coppa Italia 2017/2018: il match, in programma allo stadio Olimpico di Roma con fischio di inizio fissato alle ore 21.00, decreterà la prima semifinalista della competizione, la quale affronterà la vincente di Milan-Inter.

Si giocherà nel giorno di Santo Stefano, nel bel mezzo delle festività natalizie. I biancocelesti cercheranno di guadagnarsi sul campo il pass per le semifinali e sperare di centrare l’obiettivo della vittoria del trofeo, sfumato per un soffio la scorsa stagione, laddove la compagine allenata da mister Simone Inzaghi uscì sconfitta dalla finalissima contro la Juventus. Proprio per questo, il tecnico della Lazio punterà tutto su Immobile e Milinkovic-Savic,

I viola, dal canto loro, proveranno a vendere cara la pelle, facendo della compattezza del gruppo la migliore arma a disposizione del tecnico Stefano Pioli, tra l’altro ex di turno, che proverà di certo a giocare un brutto scherzo proprio ai laziali, supportato dall’imponente spinta dei vari Chiesa, Simeone e Babacar, che possono diventare un’arma micidiale in contropiede, creando non pochi problemi alla retroguardia laziale.

Lazio-Fiorentina Coppa Italia: le emittenti e le web tv che trasmetteranno la gara

Tutte le gare di Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva sulle emittenti Rai, le quali detengono per l’attuale stagione i diritti di trasmissione televisiva della competizione in questione.

In particolare, l’incontro dei quarti Lazio-Fiorentina sarà visibile in diretta in chiaro a partire dalle ore 20.50 sul canale Rai Due, disponibile anche in HD al canale 502 del digitale terrestre, nonché su piattaforma satellitare Sky per le aree eventualmente non coperte dal segnale digitale terrestre al canale 102.

Sarà possibile vedere la gara anche in streaming sulla piattaforma Rai Play, disponibile sia sul sito web ufficiale che sulla applicazione dedicata, disponibile per smartphone, tablet e PC, scaricabile su tali dispositivi attraverso i principali market store.