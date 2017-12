LIVE Roma – Sassuolo, cronaca e risultato in tempo reale. Var annulla gol di Dzeko

75′) Si è destato Dzeko, destro a giro a fil di palo

70′) Sostituzione Sassuolo, esce Duncan ed entra Mazzitelli

70′) Var in azione su gol annullato a Dzeko per fuorigioco. Niente da fare, ancora 1 – 0

68′) Perotti! Destro centrale

65′) El Shaarawy quasi a botta sicura esalta l’istinto ferino di Consigli!

58′) Ammonito Dzeko, intanto il Sassuolo sostituisce Ragusa con Matri

57′) Al botta e risposta si iscrive Ragusa, destro a lato

56′) Nainggolan in percussione, sinistro deviato in angolo da un difensore

48′) Altro cambio per i giallorossi: esce Schick, entra El Shaarawy

46′) Si riparte con un cambio, la Roma sostituisce Manolas con Juan Jesus

Arriva intanto il dato sugli spettatori, sono 37.157, di cui 21.105 abbonati e 16.052 paganti. L’incasso totale è di euro 1.153.056

45′) Finisce il primo tempo, Roma in vantaggio col minimo sforzo. Fin qui decide l’ex Pellegrini

44′) Percussione di Kolarov, sinistro in curva.

40′) Incornata di Missiroli, alta

36′) Risponde il Sassuolo, il sinistro di Ragusa è però debole e centrale

32′) GOL DELLA ROMA!!! Il classico gol dell’ex di Pellegrini su assistenza di Dzeko. Il piattone da posizione ravvicinata manda a gambe in aria l’incolpevole Consigli. 1 – 0

31′) Tentativo di Duncan da metà campo con Alisson fuori dai pali che però ha tutto il tempo di recuperare la posizione e abbrancare la sfera

25′) La partita è entrata in una fase di stanca, i due allenatori si sgolano in panchina nella speranza di destare i rispettivi giocatori

16′) Primo angolo della gara, lo batterà Pellegrini

14′) Cross in area per Perotti che non ci arriva da buona posizione

9′) Occasione Sassuolo! Politano col destro dal limite dell’area piccola, Alisson respinge

7′) Falcinelli tenta di uccellare Alisson dai 30 metri, sinistro da dimenticare

5′) Preme la Roma con gli ospiti chiusi a molla pronti a scattare sulle fasce

1′) Dzeko! Sinistro al volo da posizione defilata, fuori!

1′) Partiti. La prima giocata è per i padroni di casa

Gentili lettori di SuperNews benvenuti all’Olimpico di Roma per l’ultima gara del girone d’andata. Sono appena arrivate le formazioni ufficiali. Di Francesco dà un’altra occasione a Schick, Iachini deve rinunciare all’infortunato Berardi. Arbitro dell’incontro sarà Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dal primo assistente Gori (Arezzo) e dal secondo assistente Bottegoni (Terni); IV uomo Abbattista (Molfetta). L’occhio elettronico del Var è affidato a Fabbri (Ravenna) e Saia (Palermo).

La Roma (che ha ancora una partita da recuperare) deve assolutamente vincere per tenere il passo del Napoli, ieri vittorioso a Crotone pur con qualche affanno e distante dieci punti in classifica, ma avrà di fronte un Sassuolo in grande stato di forma che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo le ultime tre vittorie consecutive (Crotone, Sampdoria e Inter).



Roma: Allison; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi (C), Nainggolan; Schick, Dzeko, Perotti.

In panchina: Lobont, Sorupski, Jesus, Strootman, Moreno, Under, Gonlons, Peres, Da Silva, Palmieri, Antonucci, El Shaarawy.

Allenatore: Di Francesco.

Sassuolo: Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan, Politano; Falcinelli, Ragusa.

In panchina: Marson, Pegolo, Mazzitelli, Matri, Pierini, Frattesi, Gazzola, Rogerio, Cassata, Dell’Orco.

Allenatore: Iachini.

Nessuno squalificato per le due squadre, la Roma ha in diffida i centrocampisti De Rossi e Nainggolan.