Lukaku sviene dopo uno scontro con Hoedt in Man Utd – Southampton (Video)

Durante il match giocato nella giornata di ieri contro il Southampton, l’attaccante del Manchester United Romelu Lukaku è stato vittima di un violento scontro aereo con l’ex difensore della Lazio Hoedt. Lukaku dopo il contrasto è caduto a terra ed è apparso non più in grado di rialzarsi. Immediatamente i compagni di squadra si sono accorti che qualcosa non andava così hanno attirato l’attenzione dei medici a bordo campo affinchè potessero soccorrerlo.



Lukaku è rimasto a terra per più di 5 minuti e i medici, una volta accertatisi dell’impossibilità del giocatore di uscire dal campo autonomamente, hanno deciso di traspotarlo fuori dal rettangolo verde con l’ausilio della barella e dell’ossigeno, nonostante il giocatore fose cosciente. Il belga senza dubbio dovrà saltare i prossimi appuntamenti dopo l’accaduto di ieri come d’altronde confemato dallo stesso Josè Mourinho: “Questo è il calcio. È stata solo sfortuna. Non è stato niente di aggressivo e, fortunatamente, niente di grave. Ma la prima conseguenza è che non ha potuto terminare la gara di oggi. Comunque so che di solito le brutte notizie arrivano subito e in questo caso non ne sono arrivate. Penso però che si tratti di un problema che riguarderà i prossimi due match sicuramente”.