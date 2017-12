Milan, l’augurio di Yonghong Li: “Torneremo grandi insieme”

Tempo di feste e di bilanci in casa Milan e il presidente rossonero Yonghonh Li si è voluto stringere intorno a squadra e società in questo delicato momento della stagione. Nessuna critica, nella lunga lettera indirizzata al club, solo il desiderio di poter raggiungere i grandi traguardi dichiarati ad inizio stagione. Nel messaggio due sono le parole chiave: insieme e fiducia.

Sì, perchè Yonghong Li ha espresso tutta la sua fiducia nella famiglia rossonera, certo di riuscire a centrare grandi obiettivi: “Tornare nuovamente tra i principali Club europei deve essere l’obiettivo costante e comune per ognuno di noi. In questo percorso, è inevitabile che si incontrino difficoltà e ostacoli, ma noi, da grande famiglia quale siamo, ci sosterremo fianco a fianco e ci incoraggeremmo a vicenda. Ho piena fiducia in questa grande famiglia, sono sicuro che riusciremo a superare ogni ostacolo, poichè voi tutti rappresentate le fondamenta necessarie per tornare sul tetto d’Europa“.

Poi esprime tutto il suo appoggio e il suo supporto, seppur da lontano: “I giorni trascorsi insieme nel 2017 mi hanno fatto percepire in maniera sempre più profonda il valore dei colori rossoneri, e il senso di responsabilità nei confronti del Club. Nonostante ci sia spesso una grande distanza che ci separa io sono sempre al vostro fianco, sempre a lotare insieme a voi“.

Tra gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo non poteva di certo mancare uno sguardo al futuro – sperando che sia più rosso che nero – da scrivere, ancora una volta tutti insieme: “Il passato glorioso del Milan è impresso nei nostri cuori. Il nuovo capitolo dobbiamo scriverlo noi“.

Il presidente del Milan si augura poi un impegno sempre maggiore da parte dei giocatori, così come il tecnico Gattuso che vorrà già trovare risposte positive a partire dal mach di domani sera contro l’Inter. Un augurio auspicato anche dai tifosi che, dopo i proclami di quest’estate, adesso si aspettano una pronta risposta da parte della squadra.