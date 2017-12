Panchina Siviglia: oltre a Montella, avviati contatti con Mazzarri

Esonerato Berizzo, il Siviglia è da giorni alla ricerca di un nuovo allenatore per il 2018. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dagli organi di stampa iberici, nella cerchia dei candidati figurerebbe anche il nome di Walter Mazzarri, ex tecnico di Napoli e Inter, intenzionato a rimettersi in gioco dopo la prima esperienza estera con il Watford, terminata con la conclusione della scorsa stagione. Quasi sicuramente, prima della notte di San Silvestro il club andaluso proverà ad archiviare la ‘questione allenatore’ affidando la propria squadra ad un nuovo tecnico. A riguardo, tra i nomi accostati alla panchina del Siviglia c’è anche quello di Vincenzo Montella.

Mazzarri Siviglia: l’incontro tra l’allenatore e la società spagnola

Una cosa è certa: al di là della scelta finale del club andaluso, il quale sta sondando svariate piste, è più che lecito parlare di trattativa vera e propria tra il Siviglia e Walter Mazzarri. L’ex tecnico di Napoli e Inter ha incontrato nella mattinata di martedì 26 dicembre, in un hotel romano, Oscar Arias, Direttore Sportivo della società spagnola, e José Castro, ‘numero uno’ del Siviglia. Nonostante ciò, secondo quanto riportato “Estadio Deportivo”, l’agente di Mazzarri, Andrea D’Amico, avrebbe dichiarato di non aver avuto alcun contatto con la dirigenza del team andaluso. Un’affermazione che naturalmente non trova corrispondenza con l’incontro tra Mazzarri e i vertici del Siviglia. Non resta che attendere l’esito del soggiorno romano di Arias e Castro, intenzionati ad affidarsi al ‘made in Italy’ per il 2018.