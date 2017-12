Probabili formazioni Roma-Sassuolo: Schick e Pellegrini titolari, Berardi in forte dubbio

Tutto pronto all’Olimpico per la 19esima giornata di Serie A tra Roma e Sassuolo. Entrambe le squadre oggi vorranno chiudere al meglio il girone d’andata ottenendo una vittoria che sarebbe fondamentale per continuare a perseguire gli obiettivi stagionali: la Roma infatti avrebbe la possibilità di rimanere in scia alle dirette contendenti per la corsa scudetto; il Sassuolo invece, dopo la sconfitta subita ieri dal Crotone per mano del Napoli, avrebbe la possibilità di allungare ulteriormente sulla terzultima in classifica. La squadra di Di Francesco poi dovrà cercare di uscire da questo momento di difficoltà che l’ha vista protagonista di due sconfitte consecutive per mano del Torino in Coppa Italia (sancendo così l’eliminazione dalla competizione) e della Juventus in campionato, ma soprattutto dovrà cercare di ritrovare quel feeling ormai perso da tempo con il gol (la Roma ha siglato solo tre reti nelle ultime cinque partite). Dall’altra parte c’è un Sassuolo in forma, capace di vincere contro l’Inter di Spalletti la scorsa settimana, che vorrà sicuramente cercare di replicare quanto di buono fatto contro la squadra della Milano nerazzurra.



Probabili formazioni Roma-Sassuolo

Per quanto riguarda lel’allenatore degli emilianisembrerebbe orientato a confermare l’undici titolare che domenica scorsa è stato capace di battere l’Inter. L’unico dubbio in attacco èche durante la rifinitura ha avuto qualche problema;molto probabilmente lo farà partire dalla panchina, facendo giocare al suo posto Ragusa. Sempre in attacco troverà ancora spazio Falcinelli (in ballottaggio con Matri).In casainvece ci sarà ancora spazio per(giocatore che ha vissuto una settimana molto turbolenta dopo l’errore clamoroso all’ultimo minuto di gioco contro la Juventus) che in attacco affiancherà Dzeko e Perotti. Confermata la difesa titolare con Manolas, Fazio, Florenzi e Kolarov, a centrocampo agiranno Nainggolan e De Rossi che saranno affiancati dall’ex di turno Pellegrini il quale permetterà a Strootman di riposare,

Roma(4-3-3): 1 Alisson, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 7 Pellegrini, 16 De Rossi, 4 Nainggolan, 14 Schick, 9 Dzeko, 8 Perotti.

Panchina: 28 Skorupski, 18 Lobont, 5 Juan Jesus, 15 Moreno, 25 Bruno Peres, 33 Emerson, 6 Strootman, 21 Gonalons, 30 Gerson, 17 Under, 48 Antonucci, 92 El Shaarawy. All.: Di Francesco.

Indisponibili: Karsdorp, Defrel

Sassuolo(4-3-3): 47 Consigli, 21 Lirola, 24 Goldaniga, 15 Acerbi, 13 Peluso, 7 Missiroli, 4 Magnanelli, 32 Duncan, 25 Berardi, 11 Falcinelli, 16 Politano.

Panchina: 77 Pegolo, 24 Gazzola, 98 Adjapong, 28 Cannavaro, 6 Mazzitelli, 22 Frattesi, 10 Matri, 29 Cassata, 14 Scamacca, 17 Pierini, 90 Ragusa. All.: Iachini

Indisponibili: Letschert, Biondini, Sensi, Adjapong