Roma Sassuolo, parla Iachini: ”Dovremo fare la partita perfetta”

Il tecnico del Sassuolo Beppe Iachini si è presentato questa mattina in sala stampa alla vigilia dell’ultima gara dell’anno per parlare con i cronisti presenti di Roma Sassuolo.

Iachini, subentrato a Bucchi nel corso della stagione, è alla sua quinta partita col Sassuolo in campionato (la settima contando anche la Coppa Italia) e c’è da dire che con lui i neroverdi hanno ricominciato a muovere la classifica in modo significativo: la vittoria di sabato scorso sull‘Inter sta lì proprio a testimoniare questa rinascita. Ora però ecco arrivare questa Roma Sassuolo, una sorta di ideale passaggio del testimone tra Di Francesco e Iachini.

‘Diamo continuità al percorso di lavoro che stiamo portando avanti – esordisce il tecnico in conferenza stampa – consapevoli del fatto che ancora non abbiamo fatto niente: c’è ancora tanto da lavorare, 4 settimane non sono equiparabili ad anni di conoscenza e di cura del dettaglio. Andiamo avanti per andarci a costruire dei risultati! Conosco le mie squadre, so che vanno in campo per fare quello che si è studiato in settimana con intensità e cuore, con attenzione, concentrazione”.

Poi, su Roma Sassuolo: ‘‘Domani affrontiamo una squadra forte, che sta facendo un gran campionato. Eusebio (Di Francesco, n.d.r.) è molto bravo ed ha già dato la sua impronta di gioco. Noi dovremo fare la partita perfetta, perchè contro avversari così basta la giocata di un singolo per mettere la partita su un binario sbagliato. I giallorossi hanno la miglior difesa del campionato, hanno segnato tanto, stanno facendo bene in Campionato ed in Champions… La Roma si presenta da sola… Noi dobbiamo fare una partita importante individualmente e collettivamente!”. Quindi, Iachini torna su Di Francesco: ”Lui conosce benissimo tanti ragazzi che sono qui, ha condiviso con loro anni importanti. Ma noi stiamo preparando la nostra partita e mi aspetto di vedere in campo i nostri principi”.

Il tecnico neroverde mostra poi di essere un perfezionista: ”Con l’Inter alcune cose non mi sono piaciute, anche se va detto che in settimana c’era stata la Coppa Italia, ma non bisogna mai abbassarsi troppo e bisogna essere più bravi nell’ultimo passaggio!”. Non ci saranno grosse novità di formazione: ”Credo che non recupereremo nessuno tra i convocati… In più Scamacca ha avuto un pò di influenza, quindi saranno i soliti…”.

Sotto la guida del tecnico ascolano il Sassuolo è letteralmente rinato, tanto da mettere in cascina 9 punti in 3 partite contro Crotone, Sampdoria ed Inter. Lui però si nasconde: ”Un pò di esperienza ce l’ho: avevo detto di non avere la bacchetta magica, ma che dopo 2 partite avrei fatto delle valutazioni… Dopo Bari e Fiorentina mi sono fatto l’idea di cosa dovevamo fare, mi sono messo sotto a lavorare, i ragazzi hanno dato disponibilità e si sono subito legati al progetto tattico, ci hanno creduto. I risultati sono una conseguenza. Ma non è che adesso siamo diventati tutti scienziati: adesso è il momento di battere il ferro e lavorare ancora di più!”. La chiusura della conferenza stampa in preparazione di Roma Sassuolo è sul calciomercato, che a breve aprirà ufficialmente: ”Io avevo le idee chiare prima di queste vittorie e ce le ho adesso: so quello di cui ci può essere bisogno. Non andrà via nessuno, a parte Paolo Cannavaro (che ieri in conferenza ha salutato i compagni, i tifosi e tutta la società, n.d.r.), e quindi al suo posto qualcuno dovrà arrivare. Poi vedremo nel corso del mercato se ci sarà modo di inserire qualcosa… Se sbagli ad agosto, puoi rimediare a gennaio, ma se sbagli a gennaio, rimani con una rosa corta… Gennaio è l’ultimo salvagente per affrontare il girone di ritorno con più serenità. Mi sono convinto che con questo gruppo possiamo prenderci delle soddisfazioni!”