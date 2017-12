Sassuolo, Paolo Cannavaro con un messaggio su Instagram saluta il calcio

Ufficiale l’addio di Paolo Cannavaro a Gennaio. Il suo messaggio sul suo profilo Instagram dopo la vittoria del Sassuolo sull’ Inter

Paolo Cannavaro lascia il calcio, ora è Ufficiale. E lo fa in un giorno di festa, dopo la vittoria arrivata ieri in casa contro l’Inter (1-0 gol di Diego Falcinelli). Ma, anche nelle feste più belle, c’è sempre qualche momento di commozione. Il suo messaggio comincia con un saluto ai suoi fan, ma anche alle squadre dove ha militato nella sua lunga carriera, Napoli, Parma, Verona ed infine Sassuolo.

Un vero uomo che ha saputo regalare a tutte le squadre in cui ha giocato dei momenti davveri indimenticabili; pensiamo per esempio all’ approdo in Europa League del Sassuolo. Questo il messaggio che ha voluto postare sul suo profilo Instagram

“Eccoci qua, siamo al giorno che ogni calciatore vorrebbe non arrivasse mai…stavolta tocca a me, oggi ho salutato il pubblico che mi ha accolto alla grande per 4 anni ma il mio saluto va a tutte le società che mi hanno avuto come calciatore ed a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto in questi 19 anni di attività…in questi anni non mi sono fatto mancare nulla, gioie dolori sconfitte vittorie etc etc…non mi sono mai abbattuto quando le cose non andavano per il verso giusto ne mi sono mai esaltato quando le cose andavano alla grande!!!! Tutto questo perché sono sempre stato me stesso dal giorno in cui mia madre mi ha accompagnato per la prima volta alla scuola calcio ad oggi che sono quello che sono!!! la mia vittoria più importante? La stima dimostrata in questi ultimi giorni dai mie compagni ed allenatori di questo lunghissimo viaggio e dall’affetto ricevuto da tutti i tifosi!!! In cima alla lista dei ringraziamenti metto la mia famiglia❤️ che mi è’ stata sempre vicino senza darmi mai ne pressioni ne preoccupazioni facendomi svolgere al meglio la mia attività…I CAMPIONI SONO QUELLI CHE VOGLIO O LASCIARE IL LORO SPORT IN CONDIZIONI MIGLIORI RISPETTO A QUANDO HANNO INIZIATO A PRATICARLO…ed io lascio questo sport con molta più passione di quando ho iniziato!!!! Domenica ci sarà l’ultima battaglia e poi inizierà la mia nuova avventura, con la speranza di avere ancora maggiori soddisfazioni di quelle avute fino ad oggi da calciatore!!!! GRAZIE”