Serie C: il Lecce vola a Trapani, gara chiave per gli equilibri del girone

Trapani all’ultima chiamata per la corsa alla promozione diretta, Lecce alla ricerca di conferme anche lontano dal Via del Mare. Sarà una gara estremamente importante quella che si giocherà venerdì 29 dicembre alle ore 18:30 al Provinciale di Trapani tra due formazioni che sin da inizio stagione non hanno mai nascosto le loro ambizioni di promozione nel campionato cadetto.

QUI LECCE – Il tecnico del Lecce Fabio Liverani, però, cerca di allentare la tensione della vigilia sostenendo che quella di venerdì non sarà una gara decisiva per gli equilibri di classifica: “A prescindere dal risultato che verrà fuori domani, la partita non ci potrà dare certezze o incertezze ulteriori rispetto a quelle che già abbiamo. Il bilancio ad oggi è più che positivo”, le parole del tecnico dei salentini nella conferenza stampa che ha preceduto la partenza verso la città siciliana. Per Liverani la partita si risolverà a centrocampo, zona in cui il tecnico dispone di tutti i suoi uomini: da Mancosu a Costa Ferreira passando per Armellino, Tsonev e Arrigoni. Ancora out in avanti per il Lecce Matteo Di Piazza che dovrà seguire i propri compagni dalla tribuna.

QUI TRAPANI – Mister Calori ha a disposizione tutti i titolari in vista del big match di venerdì pomeriggio. Il tecnico dei siciliani dovrebbe confermare 9/11 dei titolari che hanno pareggiato per 2-2 in casa del Siracusa. Due le possibili novità rispetto agli 11 titolari scesi in campo sabato scorso: Bajic o Visconti al posto dell’indisponibile Rizzo; Girasole al posto del francese Taugourdeau, che molto probabilmente lascerà la formazione granata nel mercato invernale. In avanti confermato il tandem offensivo formato da Reginaldo e Murano.

Probabili formazioni Trapani-Lecce

Dovrebbero essere poche le sorprese relative ai nomi dei 22 uomini che scenderanno in campo dal primo minuto. Ecco quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni della sfida Trapani-Lecce.

Trapani (3-5-2): Furlan; Visconti, Fazio, Legittimo; Bajic, Girasole, Maracchi, Bastoni, Marras; Reginaldo, Murano.

Lecce (4-3-1-2): Perucchini; Lepore, Cosenza, Riccardi, Di Matteo; Arrigoni, Mancosu, Armellino; Costa Ferreira; Torromino, Caturano.

Terna arbitrale – La gara del Provinciale di Trapani sarà diretta dal signor Vincenzo Valiante della sezione di Salernitana. La terna arbitrale è completata dagli assistenti Filippo Bercigli e Lorenzo Li Volsi.