Bari, Paparesta: “Mi auguro tornino presto dei risultati positivi ed importanti”

Il Bari dopo un ottimo inizio di stagione in cui era riuscito anche ad agganciare la vetta della classifica, a partire dalla trasferta contro l’Entella (persa per 3-1) si è imbattuto in una serie di risultati negativi trovando solo per una volta la gioia della vittoria: la squadra di Grosso nelle ultime sette partite ha racimolato (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte) scivolando al settimo posto in classifica.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’ex presidente del Bari, Gianluca Paparesta ha parlato della squadra pugliese e della sua cocente sconfitta casalinga per 0-4 contro l’Empoli: ” E’ un momento difficile, siamo in una fase dove l’entusiasmo dei tifosi sta venendo un po’ meno. Mi auguro tornino presto dei risultati positivi ed importanti, perché questi possono aiutare a far dimenticare i problemi che possono essere societari o magari dei blocchi che possono verificarsi in questi casi. Auguro il meglio a questa squadra, sono di Bari e spero che i biancorossi possano avere soddisfazioni in futuro”.

Inoltre l’ex arbitro, sempre riferendosi all’ultima partita giocata al San Nicola, ha parlato della discussa esclusione dagli undici titolari di Galano : “Mi sorprende il fatto che un allenatore che è già stato campione del mondo, in grado di far sognare tutta Italia ma alle prime armi come allenatore, di farsi imporre determinate scelte tecniche. Sono scelte importanti. Abbiamo visto allenatori come Di Francesco che hanno schierato giocatori come Dzeko, eppure questi hanno giocato e segnato nonostante avessero mercato.