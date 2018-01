Beharino, gaffe clamorosa alla vigilia di Manchester United-Stoke City

Un evento più unico che raro. E’ quello che ha visto protagonista Saido Beharino, attaccante classe 1993 dello Stoke City. Infatti,il calciatore inglese originario del Burindi, nella mattinata di ieri, si è presentato al centro sportivo pronto per raggiungere, con un giorno d’anticipo, Old Trafford, dove lo Stoke è atteso stasera alle 21:00 per la partita di Premier League contro il Manchester United.

Un evento esilarante, che ha fatto il giro del web ed è stato motivo di derisione per l’attaccante nel mondo dei social. A partire dal compagno di squadra e centrale difensivo Kurt Zouma, che ha immortalato un Beharino imbarazzato e allo stesso tempo sorridente, con addosso la tuta e in mano la sua wash bag.

La foto è stata postata sul profilo Instagram del difensore francese, accompagnata dal commento: “Bro, la partita è domani” e qualche smile sorridente.

Ma l’episodio, per quanto divertente e incredibile, soprattutto a questi livelli, può essere considerato l’emblema della stagione dello Stoke City e dello stesso Beharino. Lo sbadato Beharino ha collezionato infatti solo 385 minuti e zero gol e la squadra sta affrontando un momento molto difficile, visto il diciottesimo posto in Premier, e l’assenza di un allenatore, dopo l’esonero di Mark Hughes.

A partire da stasera la squadra avrà quindi bisogno di recuperare terreno, in una partita in cui il Manchester United è favorito e in cui ha la possibilità di andare a -12 dai cugini del Manchester City, che ieri hanno perso 4 a 3 ad Anfield.