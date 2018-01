Dopo aver chiuso la trattativa con l’Antalyaspor per l’acquisizione del centrocampista portoghese Sandro per i prossimi sei mesi, il Benevento è pronto a tornare sul mercato. Il nome nuovo è quello dello svizzero Gokhan Inler, ex regista di Udinese e Napoli, in modo che il centrocampo delle Streghe possa crescere soprattutto dal punto di vista qualitativo. Attualmente in Turchia in forza al Basakseir, Inler sarebbe il colpo adatto per il Benevento, che ha ottenuto sabato scorso la prima storica vittoria contro il Chievo e l’innesto di due centrocampisti di qualità come Sandro e Inler potrebbe consentire ai giallorossi di sognare una clamorosa salvezza, anche se è effettivamente molto difficile anche solo da ipotizzare o da tenere in considerazione.

Da precisare che non vi è ancora alcuna offerta ufficiale rilevata dal club turco da parte del Benevento, ma comunque i contatti ed i sondaggi sono stati già avviati e questo potrebbe essere un primo passo per imbastire una trattativa interessante, dato che Inler garantirebbe anche una certa esperienza e classe di cui la squadra campana è carente. Anche senza ottenere la salvezza, i tifosi del Benevento dovrebbero comunque essere orgogliosi della propria squadra, accontentandosi di vedere conseguire dei risultati soddisfacenti che garantirebbero una parziale risalita in classifica, in modo da poter sollevare il morale legato ad una stagione fin qui al di sotto delle aspettative.