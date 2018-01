Boca Juniors, due calciatori accusati di abusi sessuali

La bomba è scoppiata nelle ultime ore e fa ancora più rumore perchè coinvolge un ambiente, quello del Boca Juniors in piena fibrillazione per il ritorno del”figliol prodigo” Carlos Tevez.

Due calciatori della formazione argentina, Edwin Cardona e Wilmar Barrios, sono stati denunciati da due ragazze, che avrebbero subito abusi sessuali dopo una notte a base di alcool, e non solo, che sarebbe in seguito degenerata.

Dura la reazione del club che ha già escluso i due dalle amichevoli che si stanno disputando in vista della nuova stagione e starebbe pensando di rescinderne i contratti; Cardona e Barrios, entrambi colombiani, sono due pedine fondamentali del centrocampo della squadra gialloblu che ha dominato la prima parte del campionato argentino e sono anche nel giro della nazionale colombiana allenata dall’argentino Pekerman.

Edwin Cardona è nato a Medellin, nel 1992; nel campionato appena concluso, il primo col Boca, ha messo insieme sei presenze e realizzato un gol; un anno più giovane Wilmar Barrios, classe 1993, nativo di Cartagena de Indias, diciannove presenze al suo attivo con i gialloblu, senza nessuna rete al suo attivo.

Questa la ricostruzione dei fatti riportata dalla denuncia: nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 Gennaio i due calciatori organizzano una festa in un appartamento situato in uno dei quartieri più ricchi di Buenos Aires; per l’occasione, grazie alle conoscenze di un amico, assumono due ballerine, Amanda Alayo e Cintia Giménez, dalle quali avrebbero preteso prestazioni ben diverse rispetto a una semplice esibizione privata.

Di fronte al rifiuto delle ragazze, prima di assumere alcolici, poi, soprattutto, di concedersi sessualmente, Cardona e Barrios, quest’ultimo in modo particolare, le avrebbero prima minacciate con un coltello, poi schiaffeggiate e, infine, tenute rinchiuse nell’appartamento fino all’alba del giorno dopo.

Entrambi i calciatori hanno negato, inizialmente, di aver partecipato ad alcuna festa, ma, ad incastrarli, ci sono delle registrazioni audio, che i media argentini hanno già diffuso, nelle quali i due parlano apertamente della possibilità di insabbiare il tutto corrispondendo delle somme di denaro alle due ragazze: “per non far scoppiare lo scandalo possiamo sistemare tutto. Chiediamo scusa e siamo disposti a sistemare la cosa con il denaro”, si sente in una di queste registrazioni, in possesso di Juan Cerolini, avvocato che difende le due ballerine.

Il Boca Juniors ha, in un primo momento, difeso i suoi calciatori ma, di fronte all’evidenza dei fatti, ha finito col prenderne le distanze. Il presidente Angelici, in accordo con l’allenatore Schelotto, ha deciso di escludere i due calciatori dalla rosa impegnata nella preparazione estiva. Insieme a loro anche altri due compagni, Febra e Roffo, probabilmente presenti alla serata incriminata e considerati testimoni dei fatti.

“La loro posizione è molto complicata e dovranno difendersi dall’accusa di percosse, minacce e abusi, con l’aggravante della privazione della libertà“, ha dichiarato il legale delle due ragazze, il tutto mentre il Boca starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di rescindere i contratti sia di Cardona che di Barrios che dunque rischiano di perdere il lavoro e anche la concreta possibilità di partecipare al prossimo Mondiale di Russia.