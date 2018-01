Cagliari-Juventus diretta TV e live streaming gratis oggi 6 gennaio, ecco dove vedere il match

Alla Sardegna Arena, nel giorno dell’Epifania, si gioca il posticipo della 20^giornata di Serie A, alle 20.45 Cagliari-Juventus chiudono il primo turno del girone di ritorno.

La squadra di casa arriva dall’ottimo risultato ottenuto a Bergamo contro l’Atalanta, una vittoria che è servita agli uomini di Diego Lopez per togliersi dalle posizioni calde di bassa classifica e respirare. I rossoblù, dell’ex Simone Padoin, venderanno cara la pelle davanti al proprio pubblico. Pavoletti e Farias guideranno le offensive del Cagliari. In porta dubbio Cragno con Rafael pronto a prenderne il posto.

La Juventus continua la sua rincorsa al Napoli di Sarri con l’obiettivo di sfruttarne eventuali errori per compiere il sorpasso. Dopo il successo esterno per 1-3 in quel di Verona, Allegri torna nella città, Cagliari, che lo ha lanciato ai vertici del calcio prima da giocatore poi soprattutto da allenatore. Dybala e Higuain dovrebbero guidare l’attacco bianconero con la Joya che ha ritrovato gol e sorriso nell’ultimo turno. Buffon non convocato ma la porta juventina sarà difesa dai guantoni sapienti di Szczesny.

Dove vedere Cagliari-Juventus in diretta TV e streaming gratis

Il match della Sardegna Arena tra Cagliari-Juventus, con fischio d’inizio alle 20.45 sarà trasmesso in diretta TV da Sky e Mediaset Premium. Su Sky la visione sarà possibile ai canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 con telecronaca affidata alla coppia Zancan-Marchegiani. Su Mediaset Premium, invece, il match potrà essere seguito sui canali Premium Sport e Premium Sport HD con Massimo Callegari e commento tecnico di Massimo Paganin.

Gli abbonati delle due pay-tv potranno assistere a Cagliari-Juve anche attraverso PC, tablet e smartphone tramite i servizi streaming Sky Go e Premium Play.