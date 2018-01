Cagliari-Juventus, Enrico Varriale su Twitter: “Calvarese scandaloso, sembrava una gara del passato”

Post partita incandescente quello successivo alla sfida tra Cagliari e Juventus. Dopo la furia del presidente del Cagliari, Giulini, che grida allo scandalo per i torti subiti dai rossoblù a favore della Vecchia Signora, ecco le polemiche social che continuano anche diverse ore dopo il match della Sardegna Arena.

A far discutere sono i due episodi che hanno portato prima al gol vittoria della Juventus, e poi al mancato rigore per il Cagliari per un evidente fallo di mano di Bernardeschi all’interno dell’area di rigore. L’arbitro Calvarese non ha ravvisato alcuna irregolarità in nessuna delle due azioni e neppure gli arbitri Var sono intervenuti generando tantissime polemiche.

Sui social i sostenitori delle varie squadre hanno dato libero sfogo alle proprie idee. Non solo tifosi però hanno espresso la loro opinione in merito a quanto accaduto alla Sardegna Arena, infatti a fare scalpore nelle ultime ore è stato il giornalista Rai Enrico Varriale che tramite il suo account ufficiale Twitter non si è certo risparmiato nel commentare la Juventus e l’arbitro Calvarese: “Stasera Cagliari-Juve è sembrata una partita del passato quando non c’era il Var, non usata inspiegabilmente sul mani in area di Bernardeschi da rigore. Assurdo anche non fischiare la gomitata su Pavoletti“, ha poi rincarato la dose concludendo: “Per me Calvarese scandaloso. Curioso di leggere commenti dei tifosi della Juventus“.