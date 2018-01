Calciomercato, Coutinho al Barcellona è ufficiale

Il Barcellona mette a segno il miglior colpo del mercato invernale, acquistando Coutinho dal Liverpool per 160 milioni di Euro. Come riportato dal sito della società blaugrana con un comunicato “Fc Barcelona e Liverpool FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Philippe Coutinho. Il giocatore firmerà un contratto di 5 stagioni e mezzo ed avrà una clausola di 400 milioni di euro”. Il calciatore brasiliano era da tempo nel mirino del Barca, tant’è che i catalani avevano già provato a prenderlo nella scorsa sessione di mercato ma l’operazione alla fine non era andata in porto. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo per una cifra intorno ai 160 milioni di euro, diventando l’operazione più onerosa di questo mercato di gennaio e la terza operazione più onerosa della storia del calcio. Anche l’Inter giova da questa operazione, la società nerazzurra aveva mantenuto una parcentuale sulla futura rivendita da parte del Liverpool, pari al 1,5% che equivale a circa 2,4 milioni di euro.

Il calciatore ha voluto solo il Barca tant’è che ha rifiutato diverse offerte, tra cui quella che lo avrebbe potuto circondare d’oro del Paris Saint Germain. A dimostrare la volontà forte di Coutinho di vestire la maglia del Barca è stato il gesto fatto dal calciatore, infatti il ragazzo ha rinunciato a 15 milioni di euro dal suo contratto quinquennale per integrarli nella parte fissa che il Barcellona verserà nelle casse del Liverpool.