Calciomercato Inter, ecco il difensore per Spalletti: in arrivo Lisandro Lopez

Mentre i calciatori si godono il periodo di vacanza, le dirigenze dei vari club di Serie A lavorano senza sosta per regalare ai rispettivi tecnici, nuovi innesti per migliorare il tasso tecnico delle rose prima della ripresa del campionato. Una delle società che sta operando maggiormente sul mercato è certamente l’Inter, che dopo le prime sedici giornate quasi perfette, è entrata in una crisi di risultati che ha sancito l’eliminazione dei nerazzurri dalla Coppa Italia ed è scivolata dal primo al terzo posto in classifica. Il complicato mese di Dicembre e i pareggi contro Lazio e Fiorentina, sono serviti a capire che la squadra ha bisogno di rinforzi, soprattutto in difesa in cui Andrea Ranocchia è l’unico sostituto della coppia difensiva titolare a disposizione (Miranda e Skriniar).

Ad esprimere il bisogno di nuovi rinforzi per raggiungere l’obbiettivo Champions League, è stato lo stesso tecnico nerazzurro Luciano Spalletti che, nel post partita di Firenze, ha dichiarato ai microfoni di Premium Sport: “Non ce la faccio più, fate come vi pare. Non so più cosa dire. Non parlo, perché poi sono io che devo andare negli spogliatoi a dire ai ragazzi che sono scarsi. Che devo fare? Giudicate voi, io penso a lavorare. Ovviamente qualche difficoltà oggettiva c’è, inutile nasconderlo. In questo momento non siamo al top della condizione. È sotto tutti gli occhi che ci manca un centrale, non c’è bisogno di indagare e analizzare ogni mia sillaba! Lo sa anche mia mamma che da inizio stagione ci manca un difensore, non serve fare centomila volte la stessa domanda”.

A quanto pare la società nerazzurra ha accontentato il proprio tecnico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter ha praticamente trovato l’accordo con il Benfica per l’acquisto del difensore argentino Lisandro Lopez. L’offerta inviata al club portoghese dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a circa dieci milioni, che dovrebbero bastare per portare il difensore classe 1989 alla corte di Luciano Spalletti. Nelle ultime ore si aspettano ulteriori sviluppi, intanto il mercato dei nerazzurri non si limita all’acquisto dell’arcigno difensore argentino ma sono in corso trattative con il Barcellona e con lo Jiangsu per acquistare Rafinha e l’ex Chelsea Ramires.

Rafinha, Ramires e il sogno Deulofeu

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Sabatini e Ausilio avrebbero individuato in Rafinha del Barcellona il nome giusto per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Per Rafael Alcântara do Nascimento, l’Inter avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro alla società catalana, senza convincerli del tutto. Il Barcelona vorrebbe cederlo a titolo definitivo o al limite con un prestito con obbligo di riscatto fissato sui 25 milioni. Le parti ancora sono lontane ma comunque filtra ottimismo per l’esito positivo della trattativa. Per quanto riguarda Ramires, Zhang sembra essersi convinto di cedere la propria stella del club cinese all’Inter con l’opzione del prestito. L’ex Chelsea si è detto pronto di ritornare in Europa e che è disposto anche a ridursi lo stipendio per vestire la maglia nerazzurra.

Se da un lato ci sono trattative che si avvicinano alla chiusura, dall’altro lato vi sono delle trattative più complicate come quella per acquistare Gerard Deulofeu dal Barcelona. Con l’eventuale arrivo di Rafinha e di Ramires, sembra allontanarsi lo spagnolo che, potrebbe comunque approdare in Serie A, per vestire la casacca partenopea.