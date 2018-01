Calciomercato Napoli, chiesto El Shaarawy alla Roma

Il Napoli, dopo aver ricevuto l’inaspettato no di Simone Verdi, è alla ricerca di un’altra soluzione che possa accontentare l’allenatore Maurizio Sarri.

Attualmente il nome più gettonato, affiancato da quelli di Gerard Deulofeu e Lucas Moura, è Matteo Politano per cui sarebbero stati offerti 20 milioni di euro al Sassuolo.

Il d.s. Giuntoli starebbe comunque continuando a cercare delle possibili alternative. Ed infatti, secondo il mattino.it il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio con la Roma per l’esterno sinistro Stephan El Shaarawy.

Il giocatore sarebbe gradito a Maurizio Sarri per la sue capacità di muoversi senza palla e buttarsi negli spazi, caratteristiche fondamentali per il brillante gioco del Napoli.

Per il momento la risposta di Monchi è stata negativa. Il direttore sportivo della squadra giallorossa non avrebbe nessuna intenzione di cedere il giocatore in Italia, soprattutto perché il faraone, essendo cresciuto in un vivaio italiano, facilita l’iscrizione delle liste.

Ciò nonostante, date le difficoltà economiche palesate dalla società in questa sessione di mercato, non è da escludere che, di fronte un’offerta intorno ai 18/20 milioni, l’affare più avanti possa entrare nel vivo.

Inoltre, i rapporti tra le due società, dopo l’operazione che quest’estate ha visto passare il terzino sinistro Mario Rui dalla squadra giallorossa alla corte di Maurizio Sarri, sono buoni.