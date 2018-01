Calciomercato Roma, Monchi punta con decisione su Aleix Vidal

Il mercato della Roma continua ad essere in fermento. Con le imminenti cessioni di Emerson Palmieri ed Edin Dzeko al Chelsea di Antonio Conte, il direttore sportivo Monchi, oltre a risanare il bilancio, avrebbe a disposizione una buona cifra per portare avanti qualche necessaria operazione in entrata.

Per quanto riguarda il ruolo del terzino, tra i tanti nomi che in questi giorni sono stati accostati alla squadra giallorossa, sembrerebbe tornato in voga quello del classe 1989 Aleix Vidal.

Secondo Sky Sport il giocatore, che era stato cercato da Monchi anche nei primissimi giorni di gennaio, potrebbe essere il nome giusto per rinforzare il club capitolino. Il direttore sportivo, inoltre, conosce bene il giocatore avendolo portato al Siviglia, nella stagione 2013 – 2014, per 3 milioni di euro, cedendolo dopo una sola stagione al Barcellona per 17 milioni.



La trattativa starebbe entrando nel vivo proprio in queste ore. La Roma sarebbe infatti pronta ad offrire al Barcellona un prestito con un obbligo di riscatto fissato a 10 – 11 milioni.

In questo modo il mister Eusebio Di Francesco avrebbe a disposizione un giocatore di sicuro affidamento che, nonostante non sia riuscito ad imporsi come titolare in una squadra forte come il Barcellona, nella sua ultima stagione al Siviglia (2014 – 2015) si metteva in evidenza con 6 goal e 11 assist. Il punto di forza del giocatore, infatti, sarebbe la capacità di ricoprire egregiamente sia il ruolo di terzino destro che quello di esterno alto offensivo.