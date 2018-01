Calciomercato Sassuolo, colpo in difesa!

Il Sassuolo ha messo a segno un importante colpo per il proprio reparto difensivo. L’allenatore Iachini, infatti, dopo l’addio al calcio di Paolo Cannavaro aveva sollecitato la società ad intervenire sul mercato.

Le richieste sono state accontentate. Oggi la società neroverde ha acquistato il centrale, classe 1995, Mauricio Lemos dal Las Palmas. L’affare, come riporta gianlucadimarzio. com, si è concluso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è atteso nella giornata di domani (o al massimo in quella di lunedì) per effettuare le visite mediche di rito.

Anticipata quindi la concorrenza del Genova che aveva effettuato più di un sondaggio per il giocatore.

Nell’estate scorsa, invece, non erano mancati interessamenti ben più illustri come Barcellona e Roma, all’epoca frenate dalle eccessive richieste del Las Palmas (20 milioni). Il dato la dice lunga sulla bontà dell’operazione portata a termine dagli emiliani.

Si tratta di un difensore centrale uruguayano con evidenti qualità tecniche. E’ dotato inoltre di un’ottima forza fisica (come testimoniato dal suo quasi metro e novanta di altezza).

In questa stagione, complice il campionato disastroso che sta disputando la sua squadra (ultima in classifica nella Liga), non ha espresso tutto il suo potenziale. Tuttavia, è necessario non dimenticare che nella passata stagione si è imposto, a soli 21 anni, come uno dei migliori difensori del campionato, arrivando a segnare anche 5 goal nelle 23 partite disputate.