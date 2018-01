Calendario Liga 20.a giornata (19-21 gennaio): Barcellona a Siviglia, tante sfide in chiave europea

Comincerà questa sera la seconda parte di stagione della Liga Santander, con il Barcellona saldamente al comando della classifica con un margine di nove punti sul secondo posto. Ad aprire il girone di ritorno ci sarà un interessantissima sfida tra Getafe e Athletic Club alle ore 21:00. Nonostante una sia nona e l’altra dodicesima, le squadre sono divise da un solo punto con gli azulones a quota 26, mentre i baschi hanno collezionato 25 punti, bottino abbastanza magro se paragonato alle precedenti stagioni, dovuto soprattutto al cambio di allenatore. La partita sarà molto importante soprattutto in chiave europea, con l’Europa League che sembra davvero un discorso aperto per tutte le squadre che vanno dal settimo al tredicesimo posto, dove ci sono solamente tre punti di differenza

Il sabato di Liga, invece, vedrà scendere in campo la seconda e la terza in classifica, con l’Atletico Madrid che dovrà vedersela contro un ostico Girona alle ore 16:15, mentre alle 20:45 il Valencia sarà impegnato all’Estadio de Gran Canaria contro un Las Palmas in depressione dopo la pesantissima sconfitta subita contro il Girona la scorsa settimana (finì 6-0 per la squadra catalana). Se per il Valencia il compito si prospetta facile, non si può dire lo stesso per l’Atletico che viene dalla sconfitta di coppa contro il Siviglia (impegnato in questo turno alle ore 13:00 sul campo dell’Espanyol), e che affronterà una squadra capace di dar fastidio a chiunque, anche se gioca in trasferta.

Domenica, invece, sarà il turno del Real Madrid e del Barcellona. I blancos scenderanno in campo nel pomeriggio, alle ore 16:15, quando ospiteranno al Bernabeu il Deportivo La Coruña in un match che non dovrebbe essere troppo complicato, con il Madrid che vorrà certamente riscattare la disfatta contro il Villarreal, ma occhio alle possibili sorprese. Già lo scorso anno, infatti, il Depor accarezzò la vittoria fino all’84’ quando Mariano siglò il pareggio e Sergio Ramos, al 92′, diede la vittoria al Madrid. Anche per i catalani non si preannuncia una partita semplice, soprattutto perché dovrà fare i conti con la prima sconfitta stagionale subita nel derby di coppa contro l’Espanyol ed anche perché affronterà il Betis, da sempre ostico per i blaugrana sul suo campo, alle ore 20:45. Lo scorso anno, infatti, gli andalusi riuscirono a fermare i catalani sull’1-1, andando in vantaggio al 75′ con Alegria e facendosi raggiungere da Suarez soltanto al 90′.

In mezzo alle gare delle due big di Spagna, spazio ad un’altra sfida dal sapore europeo. Alle 18:30, all’Anoeta, la Real Sociedad affronterà il Celta Vigo per cercare di risalire la classifica. I baschi si trovano al quindicesimo posto in classifica e stanno vivendo uno dei momenti più difficili dell’era Sacristàn. I galiziani, invece, arrivano dalla vittoria sul Levante e cercherà di ottenere altri tre punti per portarsi sempre più a ridosso delle zone europee. Di seguito, nel dettaglio, il programma completo della ventesima giornata.

Venerdì 19 Gennaio

Getafe CF – Athletic Club (ore 21:00)

Sabato 20 Gennaio

RCD Espanyol – Siviglia FC (ore 13:00)

Atletico Madrid – Girona FC (ore 16:15)

Villarreal CF – Levante UD (ore 18:30)

UD Las Palmas – Valencia CF (ore 20:45)

Domenica 21 Gennaio

Deportivo Alavés – CD Leganés (ore 12:00)

Real Madrid – Deportivo La Coruña (ore 16:15)

Real Sociedad – RC Celta Vigo (ore 18:30)

Real Betis Siviglia – FC Barcellona (ore 20:45)

Lunedì 22 Gennaio

SD Eibar – Malaga CF (ore 21:00)