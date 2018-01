Calendario Liga, 21.a giornata: spicca Valencia – Real Madrid. Turno agevole per Barça e Atletico

Questa sera, alle ore 21:00, dall’Estadio Municipal de Ipurua verrà dato il via alla ventunesima giornata di Liga Santander con il match tra Eibar ed Athletic Club, in una gara che potrà dire tanto su quale delle due formazioni è meglio attrezzata per continuare a lottare per un posto in Europa.

La gara più interessante di questo turno di campionato spagnolo è sicuramente quella del Mestalla dove il Valencia cercherà di affondare ancor di più un Real Madrid sempre più nel baratro, portandosi a +8. Per il Real, invece, è fondamentale ottenere la vittoria per potersi riavvicinare al terzo posto, ma dovrà ottenerla senza Sergio Ramos ed Isco che, comunicato sul sito ufficiale madridista, saranno out per la gara contro i Taronges. Chi spera nella vittoria del Valencia è il Villarreal che, in caso di vittoria contro una deprimente Real Sociedad, si porterebbe al quarto posto a +2 sulla squadra di Zidane. Entrambe le gare sono in programma sabato, la prima alle 16:15, mentre la seconda avrà luogo alle ore 20:45.

Domenica, invece sarà il turno delle altre due big di Spagna, con Barcellona e Atletico che dovranno affrontare due partite abbordabili. La prima a scendere in campo sarà l’Atletico alle ore 16:15 quando, al Wanda Metropolitano, affronterà il Las Palmas, reduce da una bella vittoria sul Valencia che gli ha permesso di abbandonare l’ultimo posto in classifica a discapito del Malaga. Nonostante ciò, appare difficile che l’Atletico possa commettere un altro passo falso interno, dopo il pareggio col Girona della settimana scorsa. Il Barça, invece, scenderà in campo al Camp Nou alle ore 20:45 contro l’Alavés, con i baschi che arrivano in Catalogna con ben 120′ nelle gambe giocati in settimana, precisamente in Coppa del Re contro il Valencia (baschi eliminati ai rigori). Proprio per questo motivo, il Barcellona non dovrebbe avere problemi nel trovare i tre punti, nonostante abbia giocato in coppa un giorno dopo l’Alavés, essendo anche più abituato degli avversari a questi ritmi. Prima del match del Camp Nou, invece, si accenderanno i riflettori del Sanchez Pizjuan dove il Siviglia di Montella, reduce dal successo in semifinale di coppa contro l’Atletico Madrid, affronterà il Getafe che vuole rimanere aggrappato al treno per l’Europa, anche se l’obiettivo dichiarato è la salvezza.

Il turno di campionato si concluderà, come di consueto, lunedì sera con un’altra sfida tra due squadre in lotta per un posto in Europa: Celta Vigo e Betis. I galiziani vengono dal successo importantissimo dell’Anoeta sulla Real Sociedad ed hanno infilato due vittorie consecutive che li hanno lanciati dal quindicesimo al settimo posto, mentre gli andalusi arrivano dal tonfo casalingo contro il Barcellona, con i catalani che li strapazzarono per 5-0 e con Messi che dette spettacolo in mezzo al campo. Di seguito, nel dettaglio, il programma completo della ventunesima giornata.

Venerdì 26 Gennaio

SD Eibar – Athletic Club (ore 21:00)

Sabato 27 Gennaio

Deportivo La Coruna – Levante UD (ore 13:00)

Valencia CF – Real Madrid (ore 16:15)

Malaga CF – Girona FC (ore 18:30)

Villarreal CF – Real Sociedad (ore 20:45)

Domenica 28 Gennaio

CD Leganés – RCD Espanyol (ore 12:00)

Atletico Madrid – UD Las Palmas (ore 16:15)

Siviglia FC – Getafe CF (ore 18.30)

FC Barcellona – Deportivo Alavés (ore 20:45)

Lunedì 29 Gennaio

RC Celta Vigo – Real Betis (ore 21:00)