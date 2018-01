Carnevali avvisa il Napoli:”Politano non partirà”

Il Napoli è ancora alla ricerca di un esterno d’attacco, e proprio in queste ultime ore, dopo il due di picche ricevuto da Simone Verdi, si è parlato dell’interesse concreto per l’attaccante esterno del Sassuolo Matteo Politano e dello stesso che avrebbe espresso la volontà di vestire azzurro accettando addirittura la panchina.

Ma tra il dire e il fare stavolta non c’è il mare, ma l’Amministratore Delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, che, ai microfoni di “Radio 24”, ha ribadito che per il trasferimento dell’attaccante romano se ne riparlerà a giugno.

Si, a giugno, perché non vuole privarsi dei giocatori migliori in questa sessione di mercato, ma sopratutto non vuole vendere i giocatori su cui la società ha puntato a inizio stagione e che a loro volta hanno sposato il progetto sportivo nero-verde.

Parole chiare quelle di Carnevali, che mettono in evidenza quelli che sono i punti di forza di una società solida e ambiziosa, e che può tranquillamente respingere offerte milionarie per i suoi gioielli da parte delle big di Serie A.

Le vie del mercato sono infinite, vedremo se questa sarà una telenovela infinita, o se il Napoli punterà su altri profili, ricordando che è ancora aperta la pista che porta all’esterno spagnolo ex Milan di proprietà del Barca, Gerard Deulofeu.