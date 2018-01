Cessione Milan, depositato in Procura rapporto della Finanza: presidenti possibili indagati ?

Cessione Milan, sarebbe stata depositata nelle scorse settimane presso la Procura del capoluogo lombardo una relazione della Guardia di Finanza in merito alla vendita del club rossonero all’imprenditore cinese Yonghong Li.

L’attenzione posta dalle Fiamme Gialle ha per oggetto tre diverse segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dall’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia alle predette forze dell’ordine.

È l’agenzia Ansa a dare comunicazione di questa procedura posta in essere dalle competenti autorità: il materiale a disposizione dei pubblici ministeri inquirenti sarà minuziosamente valutato, al fine di verificare l’eventuale presenza di fattispecie penalmente rilevanti che necessitano alla stregua dell’apertura di un apposito fascicolo.

Nei giorni scorsi si sono rincorse voci in merito ad un potenziale procedimento in corso dinanzi alla Procura territorialmente competente, sin da subito smentite dal procuratore, dottor Francesco Greco, appena un paio di giorni fa.

Cessione Milan, i dettagli del rapporto

Nei giorni scorsi, come detto, è arrivato sulla scrivania del procuratore aggiunto, dottor Fabio De Pasquale, un rapporto dettagliato del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza sulle tre operazioni incriminate: trattasi nella fattispecie di segnalazioni che banche, intermediari finanziari o altri operatori del settore sono tenuti a inviare all’Unità di Informazione Finanziaria quando sospettano operazioni di presunto riciclaggio.

Al momento non è dato sapere nulla: i dettagli della fase inquirente, secondo la normativa vigente, è coperta da segreto d’indagine. In assenza di un procedimento pendente, sarebbe impossibile ipotizzare per ora una eventuale iscrizione di persone nel registro degli indagati.

Tuttavia già nei mesi scorsi diversi organi di stampa anche di profilo internazionale avevano anticipato la presenza di operazioni sospette poste in essere dalla cordata di origine cinese. Probabilmente è strettamente legata a questa vicenda anche la mancata concessione del voluntary agreement, la cui bocciatura da parte dell’UEFA è stata formalizzata qualche settimana fa. I vertici del calcio europei forse avranno valutato negativamente il progetto predisposto dal club rossonero anche alla luce di queste operazioni poco chiare, evidenziate dal rapporto in oggetto.

Attenderemo i prossimi giorni per capire effettivamente cosa sia successo in questa operazione di cessione del pacchetto azionario del Milan, i cui contorni, almeno per il momento, appaiono poco chiari e decisamente impensabili.