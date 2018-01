Chievo-Juventus diretta tv e live streaming, dove vedere il match oggi 27/01

Questa sera al Bentegodi andrà in scena il secondo match della 22esima giornata di Serie A tra Chievo Verona-Juventus. Sarà una sfida avvincente soprattutto per i bianconeri che, dopo le polemiche susseguitesi in settimana, questo week-end scenderanno in campo prima della diretta concorrente per lo scudetto, il Napoli.

La Juventus dunque dovrà necessariamente cercare di fare bottino pieno a Verona per mettere pressione alla squadra di Sarri e godersi almeno per una notte, salvo passi falsi dei partenopei nella sfida di domani contro il Bologna, il primato in classifica. Il momento che la Juventus sta vivendo lascia ben sperare i tifosi bianconeri circa la possibilità di ottenere una vittoria contro il Chievo; infatti la squadra di Allegri, nonostante nell’ultimo match vinto contro il Genoa abbia mostrato qualche difficoltà sul piano fisico verso il finire della partita (ma ci può stare considerando la sosta che c’è stata), viene da ben 7 vittorie consecutive tra campionato e coppe, 10 nelle ultime 12. La Juventus poi, dopo un inizio di campionato dove aveva mostrato delle lacune difensive, pare abbia risolto questo problema, tant’è che negli ultimi 12 match ha subito una sola rete, contro il Verona.

Il Chievo, dal canto suo, dovrà cercare di invertire il trend negativo iniziato con la sconfitta subita nel derby di Coppa Italia a fine novembre, e poi protattasi fino all’ultima giornata di campionato che lo ha visto uscire sconfitto dall’Olimpico per mano di una Lazio stellare. Dunque, i clivensi negli ultimi 7 match giocati hanno raccolto la miseria di 2 punti, grazie ai pareggi ottenuti contro Roma e Udinese; nelle ulteriori 5 partite sono arrivate altrettante sconfitte. Questo momento di crisi ha avuto inevitabilmente delle ripercussioni sulla classifiche che, nelle ultime giornate, si è accrciata di molto; infatti tra la Spal (terzultima) e il Chievo attualmente ci sono solo 6 punti di distanza.

Dove vedere Chievo Verona-Juventus

Il match Chievo Verona-Juventus potrà essere seguito sia sulla piattaforma satellitare di Sky, ai canali Sky Sport 1 (201), Sky Supercalcio (206), Sky Calcio 1 (251), sia sul digitale terrestre grazie al servizio offerto da Mediaset Premium, ai canali Premium Sport (370) e Premium Sport HD (380).

ChievoVerona-Juventus potrà essere vista anche in streaming grazie ai servizi, Sky Go e Premium Play, offerti sempre da Sky e Mediaset Premium.