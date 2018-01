A chiudere la 21esima giornata di Serie A è il posticipo tra Juventus e Genoa: i bianconeri vogliono tornare sotto al Napoli di 1 punto mentre i rosso-blu vogliono continuare la loro striscia positiva dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Juve per restare al passo, Genoa tenta l’impresa. Si chiude oggi la 21esima giornata di Serie A con il posticipo tra Juventus e Genoa: i bianconeri vogliono tenere il passo del Napoli che, nel lunch match di ieri, ha battuto l’Atalanta per 1 a 0 mentre i rosso-blu vogliono continuare la loro striscia positiva provando ad uscire dall’Allianz Stadium con 3 punti. Allegri dovrà far a meno di uno dei suoi uomini più importanti Paulo Dybala infortunatosi nell’ultimo match giocato contro il Cagliari: oltre all’argentino non saranno di questa partita neanche Gigi Buffon ( che tornerà dalla prossima partita) e Juan Cuadrado che alle prese con un infortunio muscolare. Il tecnico bianconero si affiderà al 4-3-3 con Bernadeschi favorito per sostituire Dybala. Per Ballardini ci sono solo due dubbi che scioglierà nelle prossime ore: in difesa, complice la squalifica di Zukanovic, dovrebbe giocare Gentiletti con Biraschi ed Izzo mentre in attacco un posto per 3 al fianco di Taarabt tra Galabinov, Rossi e Lapadula con quest’ultimo favorito.

Dove vedere la partita in diretta tv. La partita di stasera promette spettacolo: entrambe le formazioni devono vincere per conquistare obiettivi differenti e ci sarà battaglia in campo. La partita, come sempre, la potrete seguire in diretta Tv sulle due piattaforme Sky oppure Mediaset Premium. Per seguire il match su Sky bisognerà collegarsi sui canali 201 Sky Sport HD oppure 251 Sky Calcio 1 HD con il commento di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Se non siete abbonati a Sky c’è anche Mediaset Premium che trasmetterà la diretta sul canale Premium Sport con il commento a cura di Massimo Callegari e Antonio di Gennaro. Se non potrete seguire la partita in tv entrambe le piattaforme metteranno a disposizione la partita sulle loro applicazioni Sky Go e Premium Play.