Dove vedere Lazio-Chievo diretta tv e streaming Serie A 21 gennaio 2018

Dove vedere Lazio-Chievo in diretta tv e streaming

La ventunesima giornata di Serie A offre la partita tra Lazio e Chievo alle ore 15 di domenica 21 gennaio 2018. Ora vi spieghiamo dove vedere Lazio-Chievo in diretta tv e streaming. Per gli abbonati di Sky Calcio, il match sarà visibile comodamente su Sky Calcio 1, il primo canale della programmazione televisiva di Sky. La telecronaca di Lazio-Chievo in diretta tv su Sky Calcio 1 sarà affidata alle voci di Riccardo Gentile e Claudio Onofri.

Lazio-Chievo è disponibile in diretta tv anche per gli abbonati Premium, precisamente sul canale Premium Sport 2 e le gesta dei giocatori in campo verranno raccontate da Simone Malagutti, con la possibilità per i tifosi biancocelesti di vivere le emozioni del match anche dalla voce del giornalista Guido De Angelis. Ovviamente, la partita Lazio-Chievo non sarà visibile solo in diretta tv, ma anche in streaming. Infatti, gli abbonati Sky potranno seguirla collegandosi a SkyGo, mentre i fedelissimi di Premium avranno a disposizione Premium Play.

La partita Lazio-Chievo della ventunesima giornata di Serie A arriva dopo una sosta che quasi mai piace alla squadra biancoceleste. Infatti, i ragazzi di Simone Inzaghi erano reduci da un ottimo periodo di forma e avrebbero certamente preferito continuare la corsa che, sperano, li porti alla Champions League. Davanti, si troveranno anche di fronte un avversario ostico, che in più di un’occasione ha strappato punti importanti allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio, però, deve dimostrare di essere diventata grande e non può lasciarsi sfuggire i tre punti soprattutto in una giornata che mette di fronte Inter e Roma, le altre due squadre in piena corsa per il terzo e quarto posto in classifica che vogliono dire Champions League.

Per superare l’ostacolo Chievo, la Lazio si affiderà all’ottima forma fisica e mentale di Luis Alberto e alla ritrovata vena realizzativa di Ciro Immobile, che si trova in vetta alla classifica cannonieri e non ha nessuna intenzione di mollarla. A centrocampo, ci sarà Milinkovic Savic, con Lulic sulla sinistra che sembra essere recuperato. Dietro, invece, non sembra potercela fare Marusic, che potrebbe cedere il posto a Basta sulla corsia destra. Fatto sta che, chiunque scenderà in campo, lo dovrà fare con la determinazione giusta per conquistare i tre punti. Tre punti che la Lazio dovrà andarsi a giocare anche mercoledì 24 gennaio nel recupero della partita contro l’Udinese, Stadio Olimpico ore 18.30.

Tornando a dove seguire in diretta Lazio-Chievo, per chi non avesse modo di vedere la partita in tv a causa di impegni che lo tengono lontano dal comodo teleschermo, vi ricordiamo che Lazio-Chievo si potrà anche ascoltare dalla voce dei radiocronisti di RaiRadio1, che come sempre offriranno aggiornamenti live con la storica “Tutto il calcio minuto per minuto”. Vi ricordiamo, infine, che Lazio-Chievo è in programma domenica 21 gennaio alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma, gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.