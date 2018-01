Dove vedere SPAL-Inter, diretta tv e streaming gratis oggi 28 Gennaio

SPAL-Inter è il match che andrà ad occupare la cosidetta “ora di pranzo”, di Domenica 28 Gennaio, appunto alle ore 12:30.

La partita, valevole per la 22° giornata di Seria A Tim, rappresenta un crocevia importante per entrambe la compagini, chiamate ad un pronto riscatto per donare vitalità, e speranze, alla propria stagione agonistica.

La SPAL, infatti, pericolosamente affacciata alla zona retrocessione, con ben 16 punti ed un terzultimo posto, cerca una vittoria dal sapore di “miracolo” contro i neroazzurri, nel tentativo di rimanere ancora agganciata al “treno salvezza”, occupato da Crotone (18pt), Cagliari (20pt) e Genoa (21pt). A supportare questa eventualità ci si mette anche la “kabala”, infatti tutti i successi della SPAL contro l’Inter sono maturati esclusivamente nei match casalinghi.

I Nerazzurri, invece, sono quasi obbligati ad uscire come vincitori dalla sfida dello stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Gli uomini di Spalletti, infatti, sono a digiuno di successi da ben 8 partite consecutive (ultima vittoria il 3 Dicembre contro il Chievo), di conseguenza una vittoria odierna alimenterebbe ancora le speranze di agguantare un posto utile per la prossima stagione di Champions League.

Probabili Formazioni SPAL-Inter

Stando alle ultime indiscrezioni, mister Semplici sarebbe intenzionato a schierare nuovamente gli stessi undici uomini che son riusciti a strappare un pareggio contro l’Udinese. In difesa, Salomon cerca un rapido recupero dall’infortunio, ma Ciofani dovrebbe aver ben saldo il proprio posto da titolare. A centrocampo, la fascia sinistra è al centro di un ballottaggio tra Mattiello e Costa. In attacco, Floccari e Paloschi si giocano un posto da titolare al fianco di Antenucci.

Spalletti, sugli sviluppi del match contro la Roma, è pronto ad effettuare un cambio in difesa, infatti D’Ambrosio dovrebbe poter recuperare dall’infortunio e, di conseguenza, sostituire l’appannato Davide Santon. A centrocampo, invece, la deludente prestazione di Gagliardini contro i giallorossi potrebbe implicare una sua partenza dalla panchina, sostituito in questo caso da Brozovic.

Dove Vedere SPAL-Inter in tv e streaming

Se siete abbonati Sky ed avrete modo di seguire il match da casa, non dovete far altro che sintonizzare il vostro decoder sul canale SKY SUPERCALCIO HD (canale 206) dalle 12:00. Su smartphone e tablet, invece, tramite l’APP SkyGO.

Per gli abbonati MEDIASET PREMIUM, i canali dove poter seguire il match saranno PREMIUM SPORT (canale 371), PREMIUM SPORT HD (canale 381) e per i possessori di smartphone e tablet, tramite l’app PREMIUM PLAY, disponibile sia sul PlayStore che sull’Appstore.