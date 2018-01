Infortunio Dybala, lesione distrattiva alla coscia destra. L’argentino tornerà a febbraio

La risonanza magnetica cui si è sottoposto Paulo Dybala stamane ha dato come risultato una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra. Il giocatore bianconero si è infortunato durante il match tra Cagliari e Juventus. Schierato titolare, dopo un primo tempo poco esaltante, nella ripresa, dopo 10 minuti, Dybala, impegnato in un allungo, ha accusato dolore alla coscia. Immediata la richiesta della sostituzione con l’ingresso in campo di Douglas Costa poi autore dell’assist per la rete decisiva di Bernardeschi.

Immediatamente dopo la conclusione della partita, Dybala ha pubblicato un messaggio su Twitter: “Vittoria importante! Grazie a tutti per i messaggi di affetto, tornerò presto”. Questa mattina accertamenti più approfonditi, con la risonanza magnetica che ha confermato la lesione già preventivata dallo staff medico bianconero. I tempi di recupero sono ancora incerti ma è verosimile ipotizzare il ritorno in campo dell’attaccante a febbraio. La speranza di Allegri è di riaverlo prima dell’ottavo di Champions contro il Tottenham. Fortunatamente ci saranno due settimane di pausa campionato, nelle quali il giocatore potrà iniziare il recupero senza perdere nessuna partita.

Senza Dybala, Allegri può contare comunque su alternative valide, su tutti Douglas Costa. Il brasiliano, anche ieri a Cagliari, ha dimostrato di essere in un ottimo momento di forma.