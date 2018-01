Il mercato di gennaio sta per finire e tanti fantallenatori si domandano chi comprare all’asta di riparazione, ecco alcuni aiuti:

Fantacalcio asta di riparazione: portieri

Bizzarri-Perin-Consigli-Cordaz

Bizzarri: partiva dalla panchina ad inizio campionato ma poi conquista la titolarità, partecipe anche di belle parate.

Perin: trasmette sicurezza tra i pali in casa subisce pochi gol.

Consigli: ultimamente sta facendo bene e il suo lo fa

Cordaz: con il gioco di Zenga la squadra è compatta e lasciano poco spazio per gli attaccanti

Fantacalcio asta di riparazione: difensori

Romulo-Bastos-Lukaku-Nuytink-Widmer-Marusic-Izzo-Mario Rui-Martella-Lirola

Romulo: per la gazzetta dello sport classificato come difensore, giocando davanti ha un vantaggio.

Bastos: un giocatore esploso quest’anno mettendo a segno 4 gol, all’asta si può pagare caro.

Lukaku: parte dalla panchina ma quando entra fa la differenza con giocate,dribbling e assist.

Nuytink: terzino dell’udinese aiuta molto la squadra e qualche volta ottiene dei bonus.

Widmer: titolare inamovibile con 3 gol è un ottimo acquisto ma anche lui può costare caro.

Marusic: titolare che aiuta la squadra, ogni tanto ottiene qualche bonus.

Izzo: difensore che ultimamente sta facendo bene e ottiene qualche bonus anche lui.

Mario Rui: titolare finchè non rientra Ghoulam,corre molto sulla fascia difficilmente prende l’insufficienza.

Martella: difensore del Crotone, con Zenga la difesa è ben tutelata potrebbe essere un affare.

Lirola: sta trovando la continuità e ogni tanto strappa qualche bonus.

Fantacalcio asta di riparazione: centrocampisti

Luis Alberto-Joao Pedro-Birsa-Barak-F.Anderson-Benali-Barella-Veretot-Gil Dias-Lazzari

Luis Alberto: un giocatore che costerà molto all’asta ma sempre in continua crescita e alcune volte delizia delle perle che solo lui sa fare.

Joao pedro: presto tornerà dalla squalifica, il Cagliari gira sulle sue abilità.

Birsa: difficilmente prende l’insufficienza è il tiratore del Chievo batte rigori,punizioni e calci d’angolo può portare a bonus.

Barak: centrocampista dell’udinese, che porta molto spesso a bonus.

F.Anderson: torna da un brutto infortunio ma presto troverà la titolarità .

Benali: tornato in Serie A trova subito il gol, i schemi di Zenga sono adatti a lui.

Barella: centrocampista del Cagliari molto aggressivo ma qualche volta va in gol.

Veretot: trova subito spazio nella fiorentina, sempre titolare e ogni tanto prende bonus.

Gil Dias: parte quasi sempre dalla panchina ma quando entra ce la mette tutta difficilmente prende l’insufficenza.

Lazzari: sempre titolare e qualche volta trova i bonus, difficilmente prende l’insufficienza.

Fantacalcio asta di riparazione: attaccanti

Thereau-Quagliarella-Simeone-Lasagna-Taraabt-Babacar-Ricci-Antenucci-Coda

Thereau: gioca dietro Simeone trova qualche gol e anche assist.

Quagliarella: il migliore di sempre collezionando molti gol e assist ma all’asta si pagherà molto.

Simeone: ogni tanto ottiene bonus e lavora con la squadra, potrebbe essere la svolta per qualche fantallenatore.

Lasagna: con Oddo al comando sporadicamente gonfia la rete ma va sempre oltre la sufficienza

Taraabt: gioca molto bene e riesce ad strappare qualche bonus

Babacar: molto spesso parte dalla panchina, ma difficilmente non prende il 6 aiuta molto la squadra a salire anche dalla sua prestanza fisica.

Ricci: con il Crotone sta facendo bene e ogni tanto regala un bonus

Antenucci: rigorista della Spal e anche capitano ogni tanto specialmente in casa ottiene bonus

Coda: il trascinatore del Benevento regalando le sue 2 prime vittorie alla squadra con le sue perle può essere un sostituto adeguato per molti fantallentori