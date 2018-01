Fantacalcio, si ricomincia. I consigli per la ventunesima giornata squadra per squadra

Domani ricomincia, dopo due settimane, la tanto amata Serie A e per tanti appassionati ritorna il fatidico appuntamento con il Fantacalcio. Si parte domenica con il lunch match Atalanta-Napoli e si chiude lunedì sera col posticipo Juventus-Genoa. Per questa ventunesima giornata consigliamo un calciatore da schierare e uno da evitare per ciascuna squadra in ottica Fantacalcio, cercando,se possibile,di evitare suggerimenti “scontati”.

ATALANTA-NAPOLI

Da schierare

Ilicic:tra le linee può creare scompiglio e ha un ottimo tiro contro un Reina non sempre irreprensibile;

Mertens: non segna da troppo, deve sbloccarsi.

Da evitare

Freuler: partita di sacrificio,rischia il giallo;

Mario Rui: gli esterni bergamaschi spingono, lui non ha mai pienamente convinto.

BOLOGNA-BENEVENTO

Da schierare

Palacio:ha segnato poco, buona occasione contro la peggiore difesa del campionato;

D’Alessandro:grande corsa, può sfiancare gli avversari sulla sua fascia.

Da evitare

Helander: avrà contro un avversario in gran forma come Coda;

Costa: affrontare la velocità degli attaccanti del Bologna sta risultando difficile a tanti difensori.

LAZIO-CHIEVO

Da schierare

Lucas Leiva:in un Chievo in emergenza il suo ordine emergerà,magari con i bonus che fin ora hanno latitato;

Birsa: ha riposato con la sosta, può dare brio alla manovra clivense.

Da evitare

Bastos:discontinuo, ha spesso amnesie in partite sulla carta facile;

Radovanovic: giocherà nella gabbia del centrocampo della Lazio, cartellino facile.

SAMPDORIA-FIORENTINA

Da schierare

Ramirez: grande qualità, prezioso per gli assist;

Benassi: ottimo incursore e ha di fronte una difesa ballerina.

Da evitare

Vitor Hugo: deve sostituire Astori e ha contro un Quagliarella che vive una seconda giovinezza;

Viviano: parecchi errori di distrazione, contro la Fiorentina potrebbe avvertire la nostalgia di casa.

SASSUOLO-TORINO

Da schierare

Lirola:il Torino non disdegna attaccare e lui può trovare spazi utili per sfruttare la sua corsa;

Burdisso: difensore ritrovato che dovrà gestire un attacco spesso sterile.

Da evitare

Politano:le voci di mercato potrebbero destabilizzarlo;

Rincon:contro una squadra da contropiede come il Sassuolo, il giallo è dietro l’angolo.

UDINESE-SPAL

Da schierare

Lasagna: gran momento di forma, non si può lasciare fuori;

Kurtic: appena arrivato da Bergamo, buttato nella mischia subito, vuole far vedere le cose buone dello scorso anno.

Da evitare

Halfredsson:potrebbe avere un’occasione, ma spesso ha floppato;

Felipe: la sua ex squadra è in un gran momento e lui faticherà a reggere la corsa di Barak&co.

VERONA-CROTONE

Da schierare

Romulo:in una partita presumibilmente chiusa, ci vuole uno di sostanza come lui;

Stoian: sente la fiducia di Zenga e ha portato praticamente nessun bonus fin ora.

Da evitare

Matos:non gioca da secoli,meglio aspettare prima di rischiarlo;

Ajeti:stagione in chiaroscuro, in una partita salvezza una dormita sarebbe letale.

CAGLIARI-MILAN

Da schierare

Barella:grande cuore,grandi qualità,pochi bonus: una buona occasione per mettersi in mostra contro una grande;

Bonaventura: tanta applicazione e altrettanta qualità, con il vizietto del gol da ritrovare.

Da evitare

Faragò: deve fronteggiare Suso,compito non facile per tutti;

Biglia: non è ancora in forma e il Cagliari è una squadra di corsa.

INTER-ROMA

Da schierare

Perisic:manca da un po’ in zona bonus;

Florenzi: sempre generosissimo,gioca più avanti per l’assenza di Perotti e a San Siro segna spesso.

Da evitare

Santon: molto discontinuo, in un match tanto delicato potrebbe soffrire la pressione;

Bruno Peres: con gli esterni dell’Inter dovrà difendere e lui in questo ha grosse lacune.

JUVENTUS-GENOA

Da schierare

Pjanic:il Genoa è ordinato, ci vuole la sua geometria per scardinarlo;

Perin: con la Juve fa sempre grandi prestazioni.

Da evitare

De Sciglio:potrebbe soffrire la dinamicità degli esterni genoani;

Lapadula:giornata molto dura tra Chiellini e Benatia.