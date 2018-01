Fiorentina-Inter diretta tv e live streaming, dove vedere il match Serie A oggi 05/01

Fiorentina-Inter sarà il secondo anticipo della prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Il match si giocherà al Frachi alle 20:45 e vedrà di fronte due squadre in difficoltà. La Fiorentina di Pioli infatti, nelle ultime dieci partite tra campionato e Coppa Italia è stata capace di vincerne solamente tre (contro Sassuolo e Cagliari in campionato, e Sampdoria in Coppa Italia), pareggiandone ben cinque e perdendone solamente due contro la Roma in campionato, e la Lazio in Coppa Italia sancendo così l’eliminazione dei viola dalla competizione.

L’Inter di Spalletti invece, dopo la vittoria ottenuta a stento in Coppa Italia contro il Pordenone si è improvvisamente spenta, gettando al vento tutto quello che di buono aveva costruito fino a quel momento. Tant’è che nelle successive partite (l’Inter prima del match giocato contro il Sassuolo era ancora imbattuta nonostante avesse affrontato squadre come Juventus, Roma, Milan, Napoli, Fiorentina) sono arrivate tre sconfitte (dolorosa quella subita ai quarti di Coppa Italia contro i cugini del Milan) e un pareggio (nell’ultimo match giocato contro la Lazio). Dunque entrambe le squadre vorranno riscattarsi in occasione di questo match anche al fine di continuare a perseguire i rispettivi obiettivi stagionali: per la Fiorentina l’Europa League, attualmente distante 3 punti; per l’Inter invece la Champions League (la squadra di Spalletti è attualmente 3°, per cui in piena corsa per centrare questo target). All’andata i tifosi nerazzurri ricorderanno sicuramente come andò a finire: un secco 3-0 maturato nei primi minuti di gioco che diede il via ad un inizio di stagione strabiliante. I precedenti dicono che nelle ultime sette partite tra queste due squadre è stata la Fiorentina ad avere la meglio per ben 5 volte. L’Inter invece solo in due occasioni è riuscita a fare bottino pieno con i viola. Il pareggio tra Fiorentina e Inter manca dall’Aprile del 2012 in occasione di un match giocato proprio al Franchi.

Dove vedere Fiorentina -Inter oggi 5 gennaio

Fiorentina-Inter sarà trasmessa sia sulla piattaforma satellitare di Sky, ai canali Sky sport 1 (201), Sky Supercalcio (206) e Sky Calcio 1 (251), nonché sul digitale terrestre grazie al servizio offerto da Mediaset Premium, ai canali Premium Sport (370)e Premium Sport HD (380). Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming, grazie all’offerta Sky Go e Premium Play.