Hopman Cup, Federer trionfa 17 anni dopo insieme a Belinda Bencic

Da Martina Hingis a Belinda Bencic. 17 anni dopo Roger Federer vince la sua seconda Hopman Cup – giunta quest’anno alla sua trentesima edizione – battendo in finale la Germania della coppia Zverev-Kerber per 2-1, con il punto decisivo conquistato nella partita di doppio misto vinta dal duo elvetico per 4-3 4-2. Nei match di singolare invece c’erano state le affermazioni di Federer su Zverev per 6-7 6-0 6-2 e di Kerber su Bencic 6-4 6-1. Germania che invece dovrà ancora attendere per tornare al successo nella manifestazione. La vittoria infatti che manca dal 1995, quando a trionfare furono la coppia composta da Boris Becker e Anke Huber.

La presenza di Federer ormai è sinonimo di “tutto esaurito” e così è stato ancora una volta sul centrale di Perth, in cui è andata in scena una finale combattuta fino alla fine, mettendo in mostra colpi spettacolo sia da una parte che dall’altra. Per quanto sia sostanzialmente un’esibizione, la vittoria nella Hopman Cup può dare indicazioni importanti a Federer in vista del primo Slam stagione in australia, dove tra ritiri (Murray) e acciaccati (Djokovic e Nadal) è senza dubbio grande favorito per bissare il trionfo di dodici mesi fa. Un Federer che per tutta la settimana è apparso estremamente rilassato (guardare il match con gli Usa di Sock-Vandeweghe per credere), in confidenza con i colpi e fisicamente in forma. Pronto insomma per l’Australian Open e per un 2018 da protagonista.

Stesso discorso che potremmo fare per la giovane Belinda Bencic – apparsa particolarmente entusiasta di questo trionfo – che in questo 2018 dovrà dimostrare di essersi ripresa dall’ultimo anno e mezzo che, tra prestazioni incolore e problemi fisici, l’ha spinta un pò nel dimenticatoio dopo aver raggiunto nel 2016 la top 10 (attualmente è n. 77 del mondo). Un bel modo di iniziare l’anno quella che fino a due anni fa molti vedevano come la prossima monopolizzatrice del circuito femminile dopo Serena Williams.