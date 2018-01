Il Venezia ritrova la vittoria: al Penzo battuto il Cesena 1-0

Partita fondamentale per il Venezia di Pippo Inzaghi, che nelle ultime cinque partite di campionato non aveva mai vinto, riportando due sconfitte e tre pareggi. Al Penzo arriva il Cesena di Fabrizio Castori, squadra in forma date le due vittorie e i tre pareggi (contro squadre importanti come Bari, Palermo e Parma) ottenuti nelle recenti prestazioni.

Inzaghi rimane fedele al 3-5-2 con il ritorno di Falzerano in mezzo al campo, Stulac al posto dello squalificato Bentivoglio e il nuovo acquisto Litteri in attacco. Il Cesena invece schiera un classico 4-4-2 con Laribi e il bomber Cacia (133 reti nella serie cadetta per lui) in attacco a tentare di scardinare il fortino veneziano.

Primo tempo avaro di emozioni, con una sola occasione per parte; più vivace invece la seconda frazione di gioco in cui il Venezia attacca di più e trova il vantaggio con una bella combinazione dei due attaccanti: spizzata di Geijo per Litteri, che controlla e gira di nuovo per lo spagnolo che apre il piattone e infila Fulignati per l’1-0.

Il Cesena però non ci sta e inizia a farsi vedere con una certa frequenza dalle parti di Audero, che si conferma portiere dalle ottime speranze con due autentici miracoli prima su Moncini e poi su Laribi. Nonostante un po’ di apprensione nel finale il Venezia riesce a ritrovare una vittoria che mancava addirittura dal 12 novembre, salendo a 32 punti in classifica.