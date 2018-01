Infortunio shock per McCarthy, Rondon in lacrime

Pomeriggio di paura e lacrime a Liverpool. Sabato pomeriggio si è giocato il match valevole per la Premier League tra Everton-West Bromwich Albiol, dopo l’ora di gioco gli ospiti conducevano per 0-1 grazie alla rete di Jay Rodriguez. Nella ripresa, attorno all’ora di gioco, Rondon, attaccante della squadra ospite, commette un fallo involontario da dietro. La gamba destra di McCarthy sbuca davanti a quella sinistra di Rondon, un istante prima che il centravanti del West Brom arrivi alla conclusione: significa che tutta la potenza che il venezuelano intende scagliare sul pallone va a terminare esattamente sotto il polpaccio destro del classe 1990 dell’Everton. Un impatto devastante, lo si capisce da subito.

La gamba del centrocampista dell’Everton si piega in modo anomalo, provocando la frattura di tibia e perone. Il gioco è fermo, lo staff medico corre con la barella per soccorrere McCarthy. Il primo a soccorrerlo è proprio l’autore del fallo, che poi scoppia a piangere tendando di coprirsi il volto dalla vergogna. Come lui molti altri calciatori rimangono scioccati al gravissimo infortunio. McCarthy lascia il campo in

barella e tra gli applausi del pubblico. Per il centrocampista si tratta di una stagione sfortunatissima, alla quinta presenza in Premier quest’anno è costretto per l’ennesima volta ad arrendersi ad un infortunio ben più grave.

Al termine della partita sono arrivati i tantissimi messaggi d’affetto, tra cui quello del povero Rondon, che ancora non si dava pace per quell’intervento involontario, ma che sono costati tibia e perone al centrocampista dell’Everton.

Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco che amiamo, ma queste dimostrazioni di umanità ci fanno credere che il calcio non sia ancora diventato soltanto un penoso business, forse qualcosa si è salvato.