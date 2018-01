Da inizio Gennaio circola la voce sempre più insistente dell’interessamento del Real Madrid a Mauro Icardi per sostituire il partente Benzema. Addirittura si era diffusa la notizia, subito dopo smentita, che il talento argentino avesse già effettuato le visite mediche ed era pronto a vestire la casacca dei ‘Blancos’ già a partire da questa metà di stagione.

Se queste voci sono risultate false, rimane comunque una concreta possibilità di un suo trasferimento a Madrid a fine anno, soprattutto in caso di mancata qualificazione dei nerazzurri in Champions League.

Oggi il capitano dell’Inter, da sempre un frequentatore assiduo dei Social Network, ha pubblicato un post abbastanza enigmatico su instagram che potrebbe essere interpretato come una sorta di addio anticipato alla Milano nerazzurra: “Poter dire addio è crescere“, è la frase contenuta nell’immagine pubblicata da Icardi. E, come descrizione il capitano nerazzurro aggiunge un’altra frase, ancora più corta e allo stesso tempo misteriosa: “Chau, chau“. Ovvero, ciao ciao.

Chau Chau 👋🤔 Un post condiviso da Mauro Icardi (@mauroicardi) in data: Gen 29, 2018 at 10:48 PST

Ovviamente sono state molteplici le reazioni a questo post pubblicato dall’attaccante ex Samp: alcuni giudicano queste parole come una sorta di addio al momento negativo che stanno vivendo i nerazzuri, altri invece come un messaggio di addio anticipato.