Inter, Rocio Rodriguez: “Il ritorno di Borja a Firenze? Emozionante”

Quello di Borja Valero alla Fiorentina, la scorsa estate, è stato un addio molto sofferto; mai del tutto chiarite, nemmeno dal centrocampista spagnolo, le reali motivazioni di un distacco poi culminato nel’approdo all’Inter, di cui oggi è una pedina fondamentale.

Non è dunque difficile immaginare che quella di domani sera a Firenze non sarà una sfida come le altre per Borja Valero e la sua Inter, alla ricerca di una vittoria che manca ormai da più di un mese.

Per capire come sia ancora oggi molto forte il legame tra Borja Valero e il capoluogo toscano basta leggere le dichiarazioni rilasciate in questi giorni da sua moglie Rocio Rodriguez: “Tornare a Firenze sarà un momento di grande emozione. i fermeremo fino a domenica per andare a trovare un po’ tutti. Tornare lì dopo quello che abbiamo vissuto negli ultimi cinque anni è sempre bellissimo. Ogni volta che abbiamo qualche giorno libero veniamo a Firenze. Ci piace, abbiamo tanti amici. Il lavoro è una cosa, il cuore un’altra. Borja qui è felice, diciamo che abbiamo metà cuore viola e metà nerazzurro. Del suo addio si è detto tanto, poi se ne parlo mi ammazza… Non so cosa proverà venerdì quando scenderà in campo. Non credo si emozionerà troppo prima della partita,ma sei tifosi organizzano qualcosa dopo…”