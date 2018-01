Il centrocampista della Juventus Claudio Marchisio non trova più un posto da titolare e starebbe pensando di cambiare maglia a fine stagione: Marotta già prepara il colpo per sostituirlo in caso di addio.

Marchisio attratto dalla MLS. Claudio Marchisio dopo una vita passata in bianconero sta pensando di lasciare la vecchia signora: il centrocampista farà 32 anni e può giocare ancora ad alti livelli ma, nelle ultime stagioni, non sta più trovando spazio tra i titolari complice le scelte di Allegri e i diversi infortuni che hanno condizionato la sua forma fisica. Marchisio, ora, stava ritrovando più spazio ed è stato fermato nuovamente da un infortunio che lo terrà fuori un altro mese. Con l’arrivo di Emre Can si complica ancor di più l’impiego del centrocampista italiano e valuta un eventuale trasferimento: è tentato dagli Usa, ed entro giugno, in accordo con il club, prenderà una decisione sul suo futuro. La Juve, intanto, è al lavoro per trovare il suo erede.

Barella, Cristante o Pellegrini? L’eventuale partenza di Claudio Marchisio fa si che il Ds della Juventus Marotta si rimetta all’opera per trovare, già da ora, il degno erede del numero 8 bianconero e sul taccuino della Juventus ci sono 3 nomi su tutti. Tra gli obiettivi principali della vecchia signora c’è Bryan Cristante: il centrocampista dell’Atalanta è esploso quest’anno ed ha dimostrato di saper interpretare al meglio tutti i ruoli del centrocampo. Ha corsa e pieni buoni ed ha attirato su di se l’attenzione dei grandi club italiani. Tra l’Atalanta e la Juventus ci sono ottimi rapporti e non si esclude che Marotta possa mettere a segno un altro colpo importante per il futuro della vecchia signora. Altra rivelazione del campionato e su cui Marotta ha messo gli occhi da tempo è Nicolò Barella centrocampista in forza al Cagliari: il centrocampista sardo è seguito non solo dai bianconeri ma anche dalla Roma che vorrebbe portare, nella capitale, il gioiellino dei rossoblù. C’è anche una terza ipotesi per i bianconeri ed è Lorenzo Pellegrini: il centrocampista della Roma è più simile per caratteristiche al gioco di Marchisio e nei giallorossi sta trovando poco spazio. Ha lancio e verticalizzazione, grande lucidità nella gestione del pallone, e vede la porta (due gol fino ad ora). Ha, soprattutto, una clausola rescissoria, fissata a 25 milioni. Un affare, considerato il valore in prospettiva. Marotta è già all’opera per rinforzare la rosa per la prossima stagione e continuare una lunga scia di successi.