Juventus, riflettori puntati su Kownacki

La Juventus è alla ricerca di un tassello che non pare essere indispensabile nell’immediato ma, se è vero che “Prevenire è meglio che curare”, è conveniente trovare subito. Parliamo di un sostituto all’altezza del bomber Gonzalo Higuain.

Il nome nuovo è quello del polacco Dawid Kownacki, attaccante della Sampdoria.

Kownacki è il classico attaccante da area di rigore, molto forte fisicamente e nel gioco aereo vista l’ottima stazza di 185 cm. Nonostante la statura, le qualità tecniche sono considerevoli: gode di un ottimo mancino che lo porta a partire da destra al fine di accentrarsi per andare al tiro, o fornire assist, con il suo piede preferito.

Fa parte dell’under 21 polacca, di cui è anche capitano, con cui ha fatto 8 gol in 12 presenze.

Il classe 1997 è stato acquistato dalla Sampdoria la scorsa sessione di calciomercato dal Lech Poznan, dopo i 12 gol della scorsa stagione. Con i blucerchiati è andato a segno subito all’esordio in Coppa Italia, contro il Foggia, mentre in campionato ha collezionato, fino ad ora, 10 presenze, tutte da subentrato, mettendo a segno 3 gol e un assist. La squadra ligure lo ha acquistato come sostituto di Patrik Shick; sì, la strada è sempre quella, quella che congiunge Genova a Torino, sperando però, nell’eventualità, in assenza di intoppi.

Resta il fatto che la politica sul mercato della Juve rimane sempre la stessa: valutare e selezionare i giocatori più promettenti delle squadre inferiori, solitamente italiane, e accaparrarseli. Tattica chiara e vincente per cercare di proseguire il filone di vittorie che la vede protagonista da ormai 6 anni in Italia, e proseguire i risultati comunque importanti in Europa, con il tentativo di perfezionarli nel migliore dei modi. La vittoria della Champions League è il chiaro riferimento.

La selezione a nuovi talenti e al post-Higuain rimane aperta. Kownacki è una soluzione da valutare attentamente viste le qualità e il potenziale che ovviamente deve ancora esprimere. In patria c’è chi lo paragona a Robert Lewandowski . Per cui Dawid, punta in alto perchè da gradi poteri derivano grandi responsabilità!