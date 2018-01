Lazio, De Vrij all’Inter già a Gennaio? Il giocatore prende tempo, preferisce il Barcellona

Il difensore della Lazio Stefan De Vrij ha le idee chiare: preferisce trasferirsi al Barcellona piuttosto che all’Inter. Questo è quanto viene riportato dal Mundo Deportivo. Il giocatore olandese sarà legato alla società biancoceleste fino al 30 Giugno 2018 (data della scadenza contrattuale) e non essendo intenzionato a rinnovare il legame con la Lazio dovrà decidere che strada prendere. La questione però vede delle divergenze tra società e calciatore: infatti mentre la prima vorrebbe monetizzare con la sua cessione lasciandolo partire verso la squadra disposta a pagare il prezzo più alto durante il mercato di Gennaio (per non perderlo a zero a Giugno), De Vrij al contrario vorrebbe attendere la scadenza del contratto per lasciare il club biancoceleste al fine di accasarsi alla corte del Barcellona che dovrà sostituire l’uscente Mascherano.

I blaugrana infatti non sarebbero disposti ad acquistare il difensore della Lazio già durante la finestra di mercato invernale perché con molta probabilità dovranno affrontare un’altra spesa molto onerosa per l’acquisto di Coutinho dal Liverpool (si parla di 150 milioni di euro). Stando così le cose a beneficiarne potrebbe essere l’Inter di Luciano Spalletti, che da tempo segue il giocatore, disposta ad offrirgli un contratto quadriennale da 4 milioni di euro a stagione. In tutto ciò la società biancoceleste sabato, prima del match pareggiato contro l’Inter, aveva assicurato con il ds Tare: “Per il rinnovo di De Vrij siamo alle ultime battute, a breve ci sarà la decisione finale”. Anche qualora ci fosse questo prolungamento di contratto però, non si escluderebbe la partenza di De Vrij; infatti il rinnovo potrebbe essere frutto di un favore concesso dal giocatore alla società biancoceleste affinché quest’ultima non lo perda a zero il 30 Giugno per via della scadenza contrattuale.