Grande vittoria odierna della Lazio in casa della Spal, con la squadra di Simone Inzaghi che ha subito qualche gol di troppo, ma che è riuscita a segnare di più della Spal, che quest’oggi ha dato l’anima in campo, dando vita ad un match spettacolare terminato 5-2 in favore dei biancocelesti.

Il vero protagonista della partita e anche di questa giornata di campionato è stato sicuramente Ciro Immobile, che con il poker realizzato nella giornata di oggi consolida sempre di più il suo primato di capocannoniere in Serie A. Sembrerebbe che l’attaccante sia finalmente riuscito a reagire alla disfatta Mondiale con la Nazionale, portandosi la squadra sulle spalle e conducendola alla vittoria.

La Lazio non poteva permettersi dei passi falsi e in questo caso Immobile è stato l’uomo in campo che ha fatto la differenza, contro una Spal che si è giocata la partita della vita, riuscendo spesso e volentieri a mettere in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi, che si coccola il suo pupillo.

I biancocelesti sono in corsa per il raggiungimento di obiettivi importanti, tramite un eventuale buon piazzamento finale, che potrebbe portare la squadra a fare dei passi in avanti in prospettiva futura. Con un Immobile in queste condizioni la Lazio ha tutte le carte in regola per poter dire la sua in questa stagione, anche perchè i risultati attuali lasciano ben sperare.