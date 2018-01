Mercato Napoli: Maksimovic vicino allo Spartak Mosca

L’amore tra il Napoli e Nikola Maksimovic non è mai sbocciato.Il forte difensore serbo,prelevato dal Torino per oltre 25 milioni di euro solo 2 anni fa, non ha mai infatti trovato spazio nella retroguardia partenopea, complice la presenza della coppia di centrali Albiol-Koulibaly,una delle migliori sul panorama europeo.La difficoltà ad inserirsi nei meccanismi difensivi di Sarri ha fatto si che il nome del giocatore fosse il più caldo al centro delle voci di mercato in uscita dei partenopei. Maksimovic è stato più volte accostato al Sassuolo in ambito di varie trattative,prima per il possibile arrivo di Berardi e ora quello di Politano. Secondo quanto dichiarato da Sky sport e dal giornalista Gianluca Di Marzio,Maksimovic avrebbe attirato il forte interesse di Villareal ,St.Etienne e soprattutto Spartak Mosca.I Russi sarebbero i più vicini a chiudere l’affare proprio per la volontà di Maksimovic di unirsi alla squadra di Carrera.Il Napoli tentenna, non è ancora convinto a lasciar partire il Serbo,soprattutto per la mancanza di un vero sostituto all’altezza nel reparto.Il solo Chiriches non può essere l’unico ricambio di qualità dei titolari in difesa.inoltre,lasciar partire Maksimovic prima del mondiale, dove potrà dimostrare le sue qualità in campo, non sembra essere l’ideale dal punto di vista delle logiche economiche e di mercato,visto che il calciatore potrebbe veder crescere la sua valutazione in base alle sue prestazioni nella competizione e quindi essere venduto in estate a un prezzo molto più elevato.