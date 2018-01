Milan, Montella che stoccata: “Il Siviglia ha vinto più del Milan negli ultimi dieci anni”

La sua nuova avventura in Spagna non è ancora iniziata, ma Vincenzo Montella, nuovo tecnico del Siviglia, fa già parlare di sé dopo la conferenza stampa di vigilia del match tra la sua nuova squadra e il Cadice.

Montella ha prima di tutto parlato della squadra e delle questioni legate alla rosa e al mercato, con alcuni giocatori che secondo la stampa locale sono “separati in casa”. Su Nzonzi, l’allenatore campano si espresso positivamente senza però negare che la situazione sia piuttosto controversa: “Si sta allenando bene, ma non posso entrare nella sua testa. Non so se continuerà con noi”.

Un pensiero anche ad una vecchia conoscenza del calcio italiano, Luis Muriel, ex giocatore della Sampdoria con cui Montella ha già avuto modo di lavorare. Sul colombiano e sull’altro attaccante del Siviglia, l’aeroplanino ha affermato: “Lo conosco bene, deve migliorare in area, ma lo stimo molto, come Ben Yedder”.



Ma dopo aver risposto alle domande sulla rosa, l’ex tecnico del Milan, non si è fatto mancare alcune parole sul suo recente passato in rossonero e ha colto l’occasione per punzecchiare la società rossonera: “Il Milan? Un grande club negli ultimi 30 anni, ha vinto molti titoli, meno negli ultimi 5. Il Siviglia negli ultimi 10 anni ha vinto più titoli rispetto al Milan, gioca in Europa tutti gli anni ed è un grande club