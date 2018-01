Pelé ricoverato per un malore, salta il viaggio a Londra

Destano qualche preoccupazione nel mondo del calcio, e dello sport in generale, le condizioni di Pelé ricoverato per un malore alla vigilia di un viaggio che lo avrebbe portato a Londra nel corso del weekend. Infatti, l’ex calciatore brasiliano, leggenda del calcio mondiale, è stato portato in ospedale dopo uno svenimento e si è visto costretto a rimandare il suo viaggio nel Regno Unito in programma per questo fine settimana. Nella capitale inglese, Pelé avrebbe presenziato a una cena organizzata in suo onore dalla Football Write Association e, in quella stessa occasione, avrebbe ritirato un premio.

A dar notizia del ricovero è stata la stessa Football Write Association, che ha specificato che Pelé “ha effettuato una serie di esami che sembrano indicare un grave esaurimento, fortunatamente non ci sono indicazioni che si tratti di qualcosa di piu’ serio”. I problemi di salute di Pelé, tuttavia, sono noti da tempo. Negli ultimi anni, la leggenda brasiliana era stata ricoverata in ospedale per complicazioni ai reni e alla prostata. In questo caso, pero’, l’entourage di Pelé ha palesato un certo ottimismo su una pronta riabilitazione dell’ex calciatore, che sembra esser stato ricoverato piu’ per un affaticamente che per un vero e proprio malore.