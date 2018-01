Probabili formazioni Inter-Roma: Miranda torna titolare, Di Francesco con Dzeko

La sfida di San Siro tra Inter-Roma è il big match della 21^giornata di Serie A. I padroni di casa fermi a quota 42 punti in classifica vogliono riprendere la marcia per provare a riagganciare il duo di testa che tenterà un ulteriore allungo. I giallorossi, vogliono vendicare la sconfitta dell’andata e provare ad agganciare proprio l’Inter al terzo posto.

I due tecnici si trovano a gestire situazioni differenti all’interno dello spogliatoio e devono compiere scelte importanti sull’undici da schierare questa sera. L‘Inter recupera Miranda in difesa e prova a recuperare anche D’Ambrosio che probabilmente sarà convocato ma andrà a sedersi in panchina. Arruolabile anche il nuovo arrivato Lisandro Lopez. Il centrale ex Benfica è pronto ad accomodarsi in panchina. Il dubbio di Spalletti è in mezzo al campo dove Gagliardini sembra essere favorito su Brozovic per un ruolo in mediana accanto a Vecino. Borja Valero, nuovo look senza barba per lui, agirà da trequartista alle spalle del tridente offensivo composto da Perisic, Icardi e Candreva che dovrebbe vincere il ballottaggio con Cancelo che giocherà comunque alle sue spalle e sarebbe arretrato nel ruolo di terzino.

Di Francesco ha diversi dubbi ancora da sciogliere. Out Perotti per infortunio, nel tridente offensivo c’è Dzeko oggetto delle ultime voci di mercato ma confermatissimo dal tecnico a guidare l’attacco della Roma. El Shaarawy al fianco del bosniaco e dovrebbe trovare spazio anche Gerson. Da capire le condizioni di Bruno Peres. Infatti qualora il brasiliano dovesse dare certezze sul suo stato di salute, l’ipotesi che potrebbe prendere il sopravvento è quella di vedere Florenzi esterno destro offensivo al posto proprio di Gerson. In mezzo al campo De Rossi e Nainggolan titolari mentre Pellegrini appare leggermente favorito su Strootman. Fazio, Manolas e Kolarov completano la difesa davanti ad Alisson.

Probabili formazioni Inter-Roma

Inter 4-2-3-1: Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda, Santon, Vecino, Gagliardini, Borja Valero, Candreva, Perisic, Icardi. Allenatore Luciano Spalletti

A disp. Padelli, Berni, D’Ambrosio, Ranocchia, Lisandro Lopez, Nagatomo, Dalbert, Joao Mario, Brozovic, Karamoh, Eder, Pinamonti

Roma 4-3-3: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Nainggolan, De Rossi, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko, Gerson Allenatore: Eusebio Di Francesco

A disp. Skorupski, Lobont, Bruno Peres, Juan Jesus, Emerson, Moreno, Strootman, Under, Schick, Defrel