Semplici si congratula con la Juventus su Twitter per la vittoria a Bergamo: si tratta di un errore social

La Juventus ieri sera ha vinto 1-0 in casa dell’Atalanta e ipotecato la finale di Coppa Italia nonostante ci sia ancora il match di ritorno da disputare. Al triplice fischio finale, la vittoria dei bianconeri ha entusiasmato tutti, compreso Leonardo Semplici allenatore della Spal che si è congratulato con la Juventus su Twitter. Questo il suo cinguettio: “Vinti i primi 90′. Ora testa al campionato #AtalantaJuventus #TimCup” . Un tweet che ha lasciato perplessi tutti. E come se non bastasse, ad incrementare l’ilarità generale, poco dopo sul social network è arrivato un nuovo cinguettio, ma di Mattia De Sciglio : “Vinti i primi 90′. Ora testa al campionato”. Stesso tweet, stesse parole, stessa gaffe. Pertanto la domanda nasce spontanea: ma cosa accomuna Leonardo Semplici alla Juve tanto da complimentarsi con la stessa, o meglio, cosa accomuna il mister della Spal a Mattia De Sciglio? La risposta è semplicissima: il social media manager. Lo stesso, convinto di twittare con il profilo del terzino della Juve, ha, invece, pubblicato il post anche con quello del tecnico Semplici. La gaffe è stata immediatamente risolta. Il tweet di Semplici è stato in brevissimo tempo rimosso ed è stato ripostato con il giusto account. Ma alla rete, come ben sappiamo, non sfugge mai nulla.