Zlatan Ibrahimovic, il significato del nuovo tatuaggio che ricopre tutta la schiena

Zlatan Ibrahimovic alle sue dichiarazioni, talvolta provocatorie e che mostravano tutt’altro che modestia, ha sempre contrapposto una vita dedita al calcio. Una carriera da professionista esemplare che gli ha permesso di restare ad altissimi livelli per tanti anni. Il 36enne attaccante svedese, nonostante i recenti continui acciacchi dovuti all’infortunio al ginocchio, riesce ancora a far parlare di sé anche fuori dal campo. Questa volta l’attaccante del Manchester United lo fa non con una rete o una dichiarazione ma tramite il sul suo profilo Instagram. Ibrahimovic ha infatti pubblicato una foto della sua schiena, sulla quale ha completato un immenso tatuaggio da lui definito “L’arte migliore“.

La schiena totalmente ricoperta di inchiostro, perfettamente usato per dare forma ad un tatuaggio con molteplici sfaccettature, ricco di significato. Al centro, risalta la faccia di un leone ruggente. Questo, però, al posto del naso ha un un simbolo buddhista legato alla cultura thailandese chiamato Five Deva Faces Yantra, che dovrebbe proteggere da pericoli e malattie. Usato probabilmente da Ibra per allontanare la sfortuna, che specie nell’ultimo periodo lo ha perseguitato. Ben visibile poco sopra, una piuma d’aquila che rappresenta la forza e il coraggio, doti che Zlatan ha sempre messo in mostra anche sul terreno di gioco. In basso a sinistra è presente l’uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci che è sinonimo di perfezione; mentre sulla spalla destra è presente un altro simbolo della cultura buddhista che rappresenta la protezione dalla sofferenza legato ai momenti difficili trascorsi. Su quella sinistra invece si trova la carpa Koi che rappresenta determinazione e tenacia.

Tutti i tatuaggi presenti sul corpo di Zlatan Ibrahimovic nascondono un significato. Lo stesso giocatore svedese nel 2015 si era fatto tatuare 50 nomi di persone vittime della fame, usando questa arte come strumento di sensibilizzazione al problema della fame nel mondo.

Insomma, quando Ibrahimovic fa qualcosa non passa certo inosservato e questo tatuaggio non è da meno.