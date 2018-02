Sarà Marco Guida ad arbitrare Fiorentina-Juventus, anticipo della 24° giornata di serie A in programma domani sera al Franchi di Firenze. Napoli-Lazio, anticipo di sabato sera in programma alle 20.45 al San Paolo, è stata invce affidata a Luca Banti di Livorno. Per Inter-Bologna è stato designato Paolo Valeri di Roma mentre il posticipo di domenica sera tra Roma e Benevento è stato affidato a Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Arbitri Serie A, le designazioni della 24° Giornata

Questi gli arbitri designati per le partite in programma nel week end a cavallo del 9-11 febbraio :

Chievo-Genoa: Gavillucci di Latina ( domenica 10/2 ore 15 Dobosz-Passeri)

Dobosz-Passeri) Crotone-Atalanta ( sabato 10/2 ore 18 ): Massa di Imperia (Giallatini-Preti)

): Massa di Imperia (Giallatini-Preti) Fiorentina-Jventus ( venerdì 9/2 ore 20.45 ): Guida di Torre Annunziata (Meli-Valeriano)

): Guida di Torre Annunziata (Meli-Valeriano) Inter-Bologna: Valeri di Roma ( domenica 10/2 ore 15 Bindoni-Longo)

Bindoni-Longo) Napoli-Lazio ( sabato 10/2 ore 20.45 ): Banti di Livorno (Vuoto-Peretti)

): Banti di Livorno (Vuoto-Peretti) Roma-Benevento ( domenica 10/2 ore 20.45 ): Manganiello di Pinerolo (Del Giovane-Tasso)

): Manganiello di Pinerolo (Del Giovane-Tasso) Sampdoria-Verona ( domenica 10/2 ore 15) Pairetto di Nichelino (Ranghetti-Santoro)

Pairetto di Nichelino (Ranghetti-Santoro) Sassuolo-Cagliari ( domenica 10/2 ore 12.30 ): Mazzoleni di Bergamo (Liberti-Schenone)

): Mazzoleni di Bergamo (Liberti-Schenone) Spal-Milan ( sabato 10/2 ore 15 ): Mariani di Aprilia (Fiorito-Paganessi)

): Mariani di Aprilia (Fiorito-Paganessi) Torino-Udinese (domenica 10/2 ore 15): Abisso di Palermo (Gori-Pagliardini).

Le disignazioni per la 25° Giornata di Serie B

